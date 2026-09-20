Flores amarillas cada 21 de septiembre: ¿Cuál es el origen de esta popular tradición?

20 sept. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Cada 21 de septiembre, las flores amarillas vuelven a convertirse en protagonistas y muchas personas aprovechan esta fecha para sorprender a sus parejas, familiares o seres queridos con este particular regalo.

La tradición se ha popularizado durante los últimos años a través de Internet y las redes sociales, instalando la costumbre de entregar flores de este color justamente en la fecha que marca la llegada de la primavera en el hemisferio sur.

En Chile, además, la fecha coincide con los últimos días de las celebraciones de Fiestas Patrias, aunque el origen de esta tendencia no está relacionado con las festividades nacionales.

¿Por qué se regalan flores amarillas?

El significado que se le atribuye a este gesto está relacionado principalmente con el amor y el deseo de compartir un futuro junto a la pareja. Sin embargo, no es un regalo exclusivo para los enamorados, ya que también puede utilizarse como una muestra de cariño hacia familiares o personas importantes.

Y no existe una única flor para cumplir con la tradición. Entre las opciones se encuentran los girasoles, tulipanes y margaritas, entre otras especies de color amarillo.

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El origen en "Floricienta"

La popularidad de esta costumbre está vinculada a la teleserie argentina "Floricienta", emitida durante la década de 2000. En la historia, la protagonista soñaba con recibir flores amarillas de la persona que amaba.

La canción "Flores amarillas", perteneciente a la producción, se convirtió en uno de los elementos más recordados de la teleserie y, años después, volvió a hacerse popular entre las nuevas generaciones gracias a las redes sociales.