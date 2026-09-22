Hombre muere tras recibir impactos de bala al interior de un vehículo en Lo Espejo

22 sept. 2026 - 23:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre chileno de 45 años murió tras ser atacado a balazos mientras se encontraba al interior de un vehículo en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en el Pasaje 6 Poniente, hasta donde se trasladó el equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana junto a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los antecedentes entregados por el fiscal ECOH Ernesto González, la víctima había sido trasladada por personas desconocidas del sector hasta un SAR cercano luego de resultar herida por impactos balísticos. Pese a ser llevada hasta el centro asistencial, finalmente falleció producto de las lesiones.

Buscan identificar al autor de los disparos

“Las agresiones son impactos balísticos, son multiimpactos balísticos, tenía al menos ocho impactos en su cuerpo, motivo por el cual fallece”, señaló Ernesto González.

Respecto de la dinámica del ataque, el fiscal explicó que la víctima se encontraba llegando a su domicilio cuando fue interceptada por uno o más sujetos que utilizaron armas de fuego para dispararle mientras permanecía al interior del automóvil.

“Lo que se ha podido establecer hasta el minuto es que esta persona se encontraba a bordo de un vehículo, venía llegando hasta su domicilio y al momento de ingresar al pasaje en donde se encontraba su casa, fue interceptado por uno o más sujetos, quienes con armas de fuego proceden a disparar en su contra mientras se encontraba al interior del vehículo, provocándole estas lesiones, las que posteriormente le provocaron la muerte”, indicó el fiscal ECOH.

González agregó que la investigación está siendo realizada por la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, bajo la dirección de la Fiscalía, y que para identificar a los responsables del ataque.