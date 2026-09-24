Huyó de la Región Metropolitana tras brutal ataque: Detienen en Chillán a acusado de femicidio frustrado

24 sept. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación del departamento OS-9 de Carabineros permitió detener en Chillán a un hombre de 42 años, de nacionalidad dominicana, acusado de cometer un delito de femicidio frustrado en la comuna de Recoleta.

El sospechoso había abandonado la Región Metropolitana tras el ataque y se trasladó hacia el sur del país. La víctima, una mujer de 45 años, permanece internada en el Hospital San José en estado grave y con riesgo vital.

Denuncia de la hija permitió iniciar la investigación

La denuncia realizada por la propia hija de la víctima, quien fue testigo directo del ataque contra su madre, permitió a Carabineros del departamento OS-9 iniciar las diligencias para establecer la identidad y el paradero del presunto autor del delito de femicidio frustrado.

Los hechos ocurrieron el lunes 14 de septiembre al interior de un domicilio ubicado en Avenida Valdovinos, en la comuna de Recoleta.

Según los antecedentes de la investigación, madre e hija se encontraban en la vivienda cuando, de manera repentina, la pareja y conviviente de la mujer la habría agredido con un arma cortopunzante.

El ataque le provocó graves lesiones en el abdomen y las piernas. Tras la agresión, el hombre huyó del domicilio, mientras que la hija y vecinos auxiliaron a la víctima y la trasladaron hasta el Hospital San José.

Carabineros estableció identidad y paradero del sospechoso

A partir de las declaraciones de testigos y los peritajes realizados en el domicilio, Carabineros logró acreditar el delito y establecer la participación del hombre como presunto autor material de la agresión.

Ante el riesgo de fuga, los funcionarios alertaron a Interpol y coordinaron las diligencias con el Ministerio Público para dar con el paradero del sospechoso.

La investigación permitió establecer que el imputado había abandonado la Región Metropolitana y se encontraba en la comuna de Chillán.

La Teniente Yenny Velásquez, del OS-9 de Carabineros, detalló que “tras una serie de diligencias investigativas, y la gestión de una alerta internacional en Interpol, se estableció que el autor del hecho había abandonado la región Metropolitana y se encontraba en la comuna de Chillán, donde Carabineros del OS-9 de Ñuble concretaron su detención”.

Imputado quedó en prisión preventiva

Tras su detención en Chillán, el imputado quedó a disposición de la Fiscalía Centro Norte. Posteriormente, fue formalizado por el delito de femicidio frustrado y amenazas contra otra víctima.

El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado y estableció un plazo de investigación de 120 días.