Pocos lo saben | Los mitos y verdades sobre los requisitos para ser tripulante de cabina en Chile: qué exigen las aerolíneas

24 sept. 2026 - 07:30 hrs.

Ser tripulante auxiliar de cabina en Chile es una carrera aeronáutica con altos estándares de exigencia, pero también uno de los oficios sobre los que circulan más creencias populares que no siempre coinciden con la realidad normativa. La distinción clave está entre lo que exige por ley la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y lo que exigen las aerolíneas comerciales por criterios operativos y de servicio.

La DGAC fija estándares básicos e inclusivos, pensados como piso técnico y de seguridad. Las aerolíneas, en cambio, suman requisitos operativos derivados de la ergonomía de cabina, la conectividad internacional y la imagen de servicio al pasajero.

Estos son los mitos y verdades más frecuentes sobre los requisitos para postular.

¿Hay una estatura mínima obligatoria para ser tripulante de cabina?

Mito. La reglamentación aeronáutica civil chilena no prescribe una estatura mínima o máxima legal. Lo que exigen las aerolíneas comerciales es un alcance funcional específico: poder alcanzar aproximadamente 2,12 metros de altura con el brazo extendido y en puntillas de pie.

Este requisito operativo responde a la necesidad de inspeccionar y accionar equipos de emergencia, extintores empotrados y botellas de oxígeno fijadas en los compartimentos superiores de las aeronaves. Es decir, más que la estatura en sí, lo que importa es la capacidad de alcanzar objetos ubicados a esa altura, algo que puede lograr una persona de estatura media si tiene extensión de brazos suficiente.

¿Existe una edad máxima para postular?

Mito. La ley chilena no establece un límite superior de edad para postular a la licencia. La única exigencia etaria es el mínimo de 18 años cumplidos al momento de rendir las pruebas.

Sin embargo, las aerolíneas aplican criterios de valoración de madurez y aptitud física en sus procesos de contratación, sin que exista un tope numérico oficial. En la práctica, la mayoría de los procesos de reclutamiento priorizan candidaturas jóvenes (entre 20 y 30 años), pero existen tripulantes activos que superan holgadamente esas edades.

¿Solo pueden postular mujeres a este trabajo?

Mito. La profesión es mixta desde hace décadas. Los procesos de la DGAC y los CIAC no distinguen por género para el otorgamiento de la licencia, y todas las aerolíneas nacionales e internacionales reclutan tripulantes hombres y mujeres bajo los mismos criterios técnicos.

La percepción popular de que se trata de un oficio "femenino" es un residuo cultural de las décadas de 1960 y 1970. La normativa técnica trata a todos los postulantes bajo las mismas exigencias.

¿El uso de lentes ópticos descalifica al postulante?

Mito. La Certificación Médica Aeronáutica Clase 2 exige una agudeza visual dentro de rangos operativos corregida o sin corregir. Es decir, se acepta el uso de lentes ópticos o de contacto, siempre que con esa corrección se alcancen los estándares exigidos por la evaluación oftalmológica.

Lo que se evalúa como inhabilitante son condiciones más severas: incapacidad para distinguir colores (afecta la lectura de luces de emergencia), agudeza visual severamente comprometida incluso con corrección o patologías oculares progresivas graves.

¿Los tatuajes descalifican al postulante?

Depende. La DGAC no considera los tatuajes como causal de rechazo para el otorgamiento de la licencia. Es un aspecto que la ley no regula.

Las aerolíneas comerciales sí aplican políticas propias, y estas varían caso a caso:

La mayoría acepta tatuajes que no queden visibles con el uniforme reglamentario.

con el uniforme reglamentario. Muchas no aceptan tatuajes en cara, cuello o manos por criterios de imagen corporativa.

tatuajes en cara, cuello o manos por criterios de imagen corporativa. Algunas aerolíneas aplican políticas más flexibles o más restrictivas que otras.

Antes de postular a una aerolínea específica, conviene revisar sus políticas de presentación personal, que suelen estar publicadas en sus procesos de reclutamiento.

¿Se necesita hablar inglés perfecto?

Verdad parcial. La DGAC exige por ley el dominio integral del español para leer, hablar, escribir y comprender fluidamente. El inglés no es un requisito legal para obtener la licencia.

Sin embargo, la mayoría de las aerolíneas comerciales exigen inglés operacional fluido, con un nivel intermedio a avanzado equivalente al B2 según el estándar OACI. Esto se debe a que los vuelos internacionales requieren interactuar con pasajeros de distintas nacionalidades, con controladores aéreos en aeropuertos internacionales y con tripulaciones mixtas.

El inglés, entonces, no descalifica ante la DGAC pero sí ante la mayoría de los procesos de contratación de aerolíneas comerciales.

¿Es obligatorio saber nadar?

Verdad. Aunque no aparece explícitamente como requisito administrativo previo, saber nadar es indispensable para aprobar la prueba práctica de amarizaje (ditching) que exige la DGAC.

Durante esa evaluación, el postulante debe demostrar:

Flotabilidad y natación autónoma con chaleco salvavidas reglamentario inflado.

con chaleco salvavidas reglamentario inflado. Capacidad para saltar desde el borde del fuselaje simulado.

Habilidad para remolcar pasajeros heridos o inconscientes en el agua.

en el agua. Manejo de balsas de salvamento colectivas.

Sin capacidad natatoria autónoma, es prácticamente imposible aprobar esta prueba. Por eso los CIAC suelen exigir un mínimo de habilidad acuática antes de aceptar al postulante en el programa.

¿Se necesita un peso máximo específico?

Mito. La ley chilena no establece un peso máximo ni cifras específicas de índice de masa corporal para acceder a la licencia. Lo que sí se evalúa como parte de la Certificación Médica Aeronáutica es la aptitud física operacional: capacidad cardiovascular, ausencia de patologías metabólicas descompensadas y condiciones que impidan realizar maniobras físicas durante una emergencia.

Las aerolíneas también aplican criterios propios de aptitud física, generalmente asociados a la ergonomía de cabina y al desempeño en emergencias, sin que se traduzcan en una cifra pública específica de peso.

¿Se necesita un título universitario para postular?

Mito. El requisito educacional mínimo exigido por la DGAC es la enseñanza media completa aprobada. No se requiere educación superior técnica ni universitaria para acceder a la licencia.

Los estudios en el extranjero deben ser convalidados formalmente ante el Ministerio de Educación (MINEDUC) para ser reconocidos en el proceso de postulación.

¿Se necesita alguna experiencia previa en atención al cliente?

Mito. La ley aeronáutica no exige experiencia previa en ningún ámbito. La postulación puede realizarla cualquier persona que cumpla los requisitos de edad, educación y aptitud psicofísica, sin necesidad de haber trabajado antes.

Las aerolíneas, en cambio, suelen valorar positivamente la experiencia previa en atención al público, hospitalidad, turismo o servicios similares en sus procesos de selección, aunque no es un requisito eliminatorio.

¿Un antecedente penal impide postular?

Verdad, en general. Uno de los requisitos formales exigidos por la DGAC es la idoneidad moral y la ausencia de antecedentes penales inhabilitantes, acreditados con el Certificado de Antecedentes para Fines Especiales emitido por el Registro Civil.

Adicionalmente, todo tripulante activo debe obtener la Tarjeta de Ingreso a la Zona Estéril (TICA) del aeropuerto donde opera, cuya emisión también requiere antecedentes limpios. Sin ella, no puede acceder a las áreas restringidas donde se realizan las labores previas y posteriores a cada vuelo.

¿Dónde consultar los requisitos oficiales?

El sitio oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil mantiene el detalle actualizado de los requisitos, la normativa vigente (DAR 63 y DAN 63) y los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) certificados en Chile.

Para las políticas específicas de cada aerolínea, se recomienda consultar directamente los procesos de reclutamiento publicados en sus sitios oficiales de trabajo.