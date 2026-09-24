Bono Pad Abdomen Flácido: ¿Quiénes están excluidos?

24 sept. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Bono PAD de Fonasa para el tratamiento quirúrgico del abdomen flácido es una de las prestaciones más solicitadas por los afiliados para corregir la conocida "guatita de delantal". Sin embargo, la cobertura no está disponible para todas las personas, ya que el organismo establece una serie de condiciones médicas e incompatibilidades que dejan fuera del proceso a diversos usuarios.

La prestación, disponible para afiliados y cargas de los tramos B, C y D, exige cumplir con parámetros anatómicos y de salud específicos para autorizar el procedimiento en prestadores en convenio.

¿Quiénes están excluidos de la cirugía?

El Bono PAD contempla situaciones y condiciones de salud en las que la intervención no puede realizarse. En concreto, quedan fuera del beneficio quienes presenten:

Embarazo .

. Período de posparto menor a seis meses o con lactancia activa.

Enfermedad oncológica activa.

Enfermedades dermatológicas activas en la zona abdominal a intervenir.

en la zona abdominal a intervenir. Enfermedad psiquiátrica descompensada.

Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 30.

Tabaquismo activo menor a 120 días: El paciente debe dejar de fumar al menos cuatro meses antes de la operación (se considera fumador a quien consume desde tres cigarrillos a la semana).

Los requisitos

Para calificar a la intervención, los beneficiarios deben cumplir con límites de edad, masa corporal y características anatómicas en la evaluación médica previa:

Menores de 55 años : Tener un IMC inferior a 30.

: Tener un IMC inferior a 30. Entre 55 y 65 años : Registrar un IMC menor a 25.

: Registrar un IMC menor a 25. La piel abdominal debe colgar al menos 5 centímetros por debajo del pliegue inguinal.

¿Cuánto cuesta y qué incluye el beneficio?

El costo total del tratamiento quirúrgico de abdomen flácido con el Bono PAD es de $3.583.580.

De dicho monto, Fonasa financia el 50%, por lo que el copago a cargo del paciente es de $1.791.790. Además, se puede solicitar un préstamo médico que cubre hasta el 85% de ese copago ($1.523.020).

La cobertura incluye los honorarios del equipo médico, derecho de pabellón, días cama, medicamentos, insumos, exámenes de laboratorio e imagenología, estudios histopatológicos y los controles postoperatorios hasta 15 días después del alta.