Balean a mujer y a comerciante que intentó ayudarla en Maipú: Víctima escapaba de turba y se había refugiado en un negocio

24 sept. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento hecho se registró este jueves en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, luego que dos personas fueran atacadas a disparos por una turba, al interior de un local comercial.

La agresión ocurrió cerca de la medianoche en un domicilio de avenida José Manuel Borgoño, lugar hasta donde llegó una de las víctimas buscando refugio.

Mujer y locatario fueron agredidos

"Esto se genera a raíz de que una mujer venezolana venía huyendo de otras ocho personas, al parecer de nacionalidad ecuatoriana, por una rencilla anterior", señaló el capitán de Carabineros Ignacio Gatica.

La víctima entró a un local comercial para refugiarse, pero no lo consiguió: "Las personas ingresan al inmueble y la agreden, y también agreden al locatario, venezolano, quien intenta evitar esta agresión".

"De estos resultaron lesionadas por armas de fuego, la mujer en su muslo y el hombre en su abdomen, además de tener una herida constante en su cuello", agregó el uniformado.

Víctimas están fuera de riesgo vital

Ambas víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital El Carmen. El capitán indicó que llegaron sin riesgo vital, aunque permanecían bajo observación.

Respecto de los daños registrados al interior del recinto, Gatica explicó que "esto se genera producto de la misma agresión que ocurrió al interior, no porque estos sujetos hayan venido específicamente a provocar daño al inmueble".

El oficial agregó que no hubo robo de especies, pero sí "se encontró evidencia balística que va a ser levantada por personal de LABOCAR".

El Ministerio Público dispuso la concurrencia de equipos especializados de OS9 y LABOCAR. Sobre el origen del ataque, Gatica sostuvo que se desconoce, así como la cantidad de disparos que se percutaron.