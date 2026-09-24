Declaran Alerta Amarilla en tres comunas de la zona sur por crecida de ríos

24 sept. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred declaró Alerta Amarilla en tres comunas de la zona sur del país por crecida de ríos, en medio del sistema frontal que ha dejado fuertes lluvias.

De acuerdo con el organismo, las comunas afectadas por la medida son Arauco, en la región de Biobío, y Mariquina y Lanco, en la región de Los Ríos.

Alerta Amarilla

Según lo informado por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación de la red fluviométrica del "Río Pichilo", ubicada en Arauco, indicó un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral amarillo.

Lo anterior supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua, por lo que se declaró Alerta Amarilla "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".

Por otro lado, la estación hidrométrica "Río Leufucade en Purulón" también indicó un incremento en su caudal que alcanza valores de umbral amarillo.

Al suponer un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua, se declaró Alerta Amarilla por crecida para Mariquina y Lanco, "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".

¿Qué implica la medida?

Con esta medida "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento".

El objetivo de este evento es evitar que "crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".