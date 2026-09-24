Detienen a mujer acusada de provocar incendio en el que murieron dos personas en Cerrillos

24 sept. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a una mujer de 39 años y con antecedentes penales tras ser acusada de provocar el incendio en que murieron dos personas en Cerrillos, en la Región Metropolitana.

El siniestro ocurrió la madrugada del martes en un block de departamentos ubicado en calle Monseñor José Campillo, donde murieron un hombre de 42 años y una mujer de 45.

Además, las llamas destruyeron dos departamentos y provocaron daños en otro. Y ante la sospecha de intencionalidad, la investigación quedó a cargo del OS9 de Carabineros.

Detenida tiene antecedentes penales

La indagatoria permitió identificar a la sospechosa, de nacionalidad chilena, quien mantiene antecedentes penales por hurto simple, lesiones y otros delitos.

"El departamento OS9 logró la detención de una mujer de 39 años por su participación en el delito de incendio ocurrido en la comuna de Cerrillos", declaró la teniente Yenny Velásquez.

De momento, se desconoce el motivo por el cual la acusada habría iniciado el fuego y si es que actuó en solitario o participaron más personas.

Su control de detención se realizará este jueves en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, en donde se espera que se dicten las medidas cautelares en su contra.