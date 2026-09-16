Incendio afecta a dos viviendas en Rancagua y deja un fallecido

16 sept. 2026 - 16:53 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona fallecida dejó un incendio que durante la mañana de este miércoles afectó a dos inmuebles destinados a habitación en la comuna de Rancagua, región de O'Higgins.

El hecho ocurrió en calle Machalí y la persona fallecida aún no ha sido identificada, aunque preliminarmente correspondería a un hombre.

Las diligencias tras el incendio

Hasta el lugar llegó personal especializado de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las primeras diligencias.

El subprefecto Juan Reyes, jefe de la unidad, señaló que están "realizando diligencias en el sector específicamente por la muerte en incendio de una persona que no se encuentra identificada hasta el momento, pero correspondería a una de sexo masculino".

"Nuestras pericias en estos momentos se enfocan directamente en el examen del cuerpo, donde la primera impresión, y a simple vista, no se encontraron lesiones atribuidas a terceros. Sin embargo, se espera la pericia de la correspondiente autopsia que se va a llevar a cabo en el Servicio Médico Legal para que sea incluida dentro de esta investigación", agregó.

Revisan cámaras del sector

Los investigadores también están recopilando testimonios y revisando las cámaras ubicadas en los alrededores.

"Contamos ya con grabaciones que nos podrían entregar un poco la dinámica de cómo ocurre este hecho", sostuvo.

"Es muy prematuro dar a conocer una línea investigativa. Sin embargo, se está recopilando todo tipo de información para darle cuenta al Ministerio Público", afirmó Reyes.