Detienen a hombre que asaltó y abusó de una mujer en Providencia: Se lanzó al río Mapocho para intentar escapar

24 sept. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre acusado de robo con intimidación y agresión sexual a una transeúnte en Providencia fue detenido este jueves, tras protagonizar una persecución que terminó con él lanzándose al río Mapocho para evitar su captura.

Mujer denunció haber sido atacada por delincuente

Según informó la Municipalidad de Providencia, el hecho ocurrió en la intersección de Pedro de Valdivia con Andrés Bello, donde personal de seguridad encontró a una mujer que pedía auxilio.

De acuerdo a Radio Bío Bío, la víctima cruzaba la calle cuando fue intimidada por un individuo que le puso una pistola en la cabeza para asaltarla. Además, habría abusado sexualmente de ella.

El agresor le robó su cartera, su celular y todos sus documentos, y luego huyó subiéndose a un taxi.

Se lanzó al río Mapocho en su escape

Los inspectores municipales acogieron la denuncia de la mujer e iniciaron la búsqueda usando la ubicación GPS de su teléfono celular.

Desde la central, los operadores identificaron a una persona que coincidía con la descripción entregada por la víctima y comenzaron a seguirlo con las cámaras municipales.

Finalmente, los equipos en terreno, en conjunto con personal de Carabineros, ubicaron al sospechoso en el sector de Baquedano, donde fue reconocido por la víctima.

Tras ser identificado, el hombre escapó en dirección al Parque Forestal y posteriormente se lanzó al río Mapocho, mientras un patrullero lo seguía.

El operativo continuó hasta el puente Los Carros, lugar a donde llegó producto del caudal y en donde finalmente fue detenido, cerca de las 00:40 horas de este jueves.