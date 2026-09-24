PDI detiene a exfuncionarios del Ejército y Gendarmería por millonario fraude en compras públicas: Investiga Fiscalía de Atacama

24 sept. 2026 - 10:44 hrs.

Detectives de la PDI comenzaron a ejecutar desde la mañana de este jueves órdenes de detención en las regiones de Atacama, Metropolitana y del Biobío, en una investigación por presunto fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.

Entre los detenidos hay exfuncionarios del Ejército y de Gendarmería que operaban procesos de compra pública, además de propietarios de empresas proveedoras. La investigación también considera compras vinculadas al Servicio de Reinserción Social Juvenil.

Según los antecedentes indagados, los exfuncionarios habrían coordinado adquisiciones con sus proveedores, principalmente de alimentos. Los productos no habrían sido entregados, pese a que las compras sí fueron pagadas.

El operativo está a cargo de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, junto a la Unidad Anticorrupción y de Litigación Estratégica de la Fiscalía de Atacama.

La investigación es dirigida por el fiscal Juan Andrés Shertzer Baraona. Las diligencias continúan para establecer el alcance de las operaciones y las eventuales responsabilidades de los involucrados.