Con más de 100 locales y vista al mar: Así será el nuevo Mercado de Talcahuano

05 oct. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Después de más de 16 años, el histórico Mercado de Talcahuano comenzó a ser reconstruido en el mismo terreno donde funcionaba antes del terremoto y tsunami del 27F.

Las obras comenzaron oficialmente el lunes 26 de septiembre, con un simbólico movimiento de tierra realizado por una de las tres retroexcavadoras que ya trabajan en el lugar.

Así será el nuevo mercado

El nuevo recinto tendrá tres pisos, 139 locales y una superficie de más de 6.300 metros cuadrados.

El proyecto contempla una inversión de $16.798 millones, financiada por el Gobierno Regional del Biobío, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

El edificio estará distribuido de la siguiente manera:

Primer piso: 91 locales.

Entrepiso: seis locales, un salón multiuso y las oficinas de administración.

Segundo piso: 42 locales, de los cuales 25 serán cocinerías y 17 marisquerías.

Municipalidad de Talcahuano

En total, serán 139 locales, incluidos 15 destinados a nuevos arriendos. El recinto también contará con escaleras mecánicas y ascensores.

Las cocinerías estarán ubicadas en el segundo piso para aprovechar la vista al mar. Además, el proyecto considera estándares de infraestructura, accesibilidad y eficiencia energética.

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¿Cuándo estará terminado?

El contrato contempla un plazo de 630 días, equivalentes a 21 meses, por lo que la reconstrucción tiene como fecha proyectada de término junio de 2028.

Los antiguos locatarios, que actualmente funcionan en el mercado provisional ubicado frente al terreno original, tendrán un espacio asegurado en el nuevo recinto. En cambio, los arrendatarios todavía no tienen certeza sobre qué ocurrirá con sus puestos cuando el mercado vuelva a abrir.

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Una espera de más de 16 años

El mercado fue destruido durante el terremoto y tsunami de febrero de 2010. La ceremonia que dio inicio a las obras reunió a autoridades, locatarios y representantes de organizaciones de la comuna.

El alcalde Eduardo Saavedra valoró el comienzo de la reconstrucción y señaló que “comienzan a quedar atrás años de incertidumbre, de penas, de dolores, de miedo, de personas que partieron sin ver este momento histórico para Talcahuano”.

Desde la Subdere, el subsecretario Sebastián Figueroa sostuvo que “este es un proyecto que no solamente es la recuperación del Mercado de Talcahuano, sino que es un proyecto que contribuye a la reactivación económica”.

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, destacó que el Gobierno Regional aporta el 60% del financiamiento de la obra, mientras que la Subdere aporta el 40%.

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