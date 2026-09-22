Parque Barón alcanza 87% de avance: Así será el nuevo espacio del borde costero de Valparaíso

22 sept. 2026 - 08:23 hrs.

¿Qué pasó?

El borde costero de Valparaíso comienza a mostrar una nueva configuración con el avance de distintos proyectos que buscan sumar espacios de uso público y acercar la ciudad a su actividad portuaria. Uno de los principales es el Parque Barón, cuyas obras ya alcanzan un 87% de ejecución.

La iniciativa se extiende por aproximadamente 11 hectáreas, entre avenida Francia y avenida Argentina, y contempla una serie de espacios destinados al uso de la comunidad.

¿Cómo será el Parque Barón?

El proyecto considera un paseo costero junto con áreas verdes, plazas y sectores destinados al deporte y a distintas actividades recreativas, según informó el Diario Financiero.

La idea es que esta superficie del borde costero pueda ser utilizada por la comunidad una vez que concluyan los trabajos. Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, señaló que “hoy alcanzamos un 87% de ejecución y estamos trabajando en que pueda quedar plenamente habilitado para la comunidad”.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, planteó como objetivo que el parque pueda estar disponible durante los próximos meses. “Es fundamental para nuestra ciudad, y esperamos que realmente podamos llegar a fin de año con un parque totalmente habilitado para la comunidad de Valparaíso”, señaló.

Los avances del proyecto fueron revisados durante la segunda sesión de 2026 del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto. La instancia fue encabezada por el gobernador regional Rodrigo Mundaca y contó con la participación de representantes del municipio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Empresa Portuaria Valparaíso.

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El nuevo Port Center del Muelle Prat

En paralelo, Puerto Valparaíso informó que ya cuenta con los permisos necesarios para iniciar las obras del futuro Port Center, que estará ubicado en el edificio 95 del muelle Prat.

El recinto tendrá aproximadamente 320 metros cuadrados distribuidos en tres pisos. Según el diseño informado por la empresa portuaria, contará con exposiciones sobre el funcionamiento del puerto, espacios interactivos y tecnológicos, un sector comercial y una terraza mirador hacia la bahía.

La intervención se relaciona con la remodelación del Muelle Prat, que contempla cambios en la explanada, paisajismo, sombreaderos, nuevos locales comerciales, una cafetería, servicios para los locatarios, baños públicos y un centro de información turística.

El gerente general de Puerto Valparaíso, Franco Gandolfo, sostuvo que el Consejo de Coordinación Ciudad Puerto permite avanzar en estas iniciativas de manera conjunta. “Este espacio del Consejo de Coordinación de Ciudad Puerto se va consolidando como una instancia no solamente de debate, de seguimiento y desarrollo de ideas, sino también de impulsar las distintas iniciativas que hay y que relacionan y vinculan a la ciudad de Valparaíso con su puerto”, dijo.

Una cartera de proyectos hacia 2036

Las iniciativas forman parte de una cartera más amplia de intervenciones para el borde costero de Valparaíso, que también incluye proyectos en plaza Sotomayor y sus alrededores.

En la misma sesión se revisó el avance del Plan Estratégico de Zona Costera. El 31 de agosto se constituyó una mesa técnica integrada por el Gobierno Regional, la Municipalidad de Valparaíso, la Dirección de Obras Portuarias del MOP, EFE Valparaíso y la Empresa Portuaria.

El objetivo es coordinar los distintos proyectos bajo una planificación común con horizonte en 2036, año en que Valparaíso cumplirá 500 años desde el descubrimiento de la bahía por parte de navegantes españoles.