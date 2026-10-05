Problemas con el embrague y fallas en la cámara de retrovisión: Sernac alerta por vehículos de tres marcas con riesgo de accidente

05 oct. 2026 - 13:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió dos alertas de seguridad por vehículos comercializados en Chile que presentan fallas que podrían aumentar el riesgo de accidentes.

Las alertas involucran a tres marcas y afectan a distintos modelos. Mientras una de las fallas está relacionada con el sistema de embrague y podría impedir el correcto acoplamiento de las marchas, la otra podría hacer que la cámara de retrovisión no muestre su imagen al momento de retroceder.

Kia

La primera alerta corresponde a 185 unidades del Kia Niro HEV, fabricadas entre octubre de 2015 y abril de 2022. El problema está relacionado con el fusible que alimenta el actuador hidráulico del embrague (HCA).

Según explicó el Sernac, podría ocurrir un cortocircuito que podría provocar un mal funcionamiento de este componente y, como consecuencia, impedir el correcto acoplamiento de las marchas y generar accidentes, sin embargo, el Sernac indicó que hasta ahora no se han reportado.

Puedes revisar si tu vehículo está afectado ingresando al portal del Sernac (pincha aquí) en la sección "Descripción del producto".

Para solucionar la falla, se contempla una revisión y reparación del sistema, procedimiento que es gratuito y que tiene una duración aproximada de 40 minutos. Para gestionar el arreglo, puedes llamar 600 3800 542 o escribir al correo centroclientes@indumotora.cl.

Kia Niro HEV

Jeep

La segunda alerta involucra a los modelos Jeep Gladiator y Jeep Wrangler, comercializados en Chile entre septiembre de 2025 y octubre de 2026. En estos vehículos, una falla en el software de la unidad de control multimedia podría provocar que la imagen de la cámara de retrovisión no aparezca cuando el conductor realiza una maniobra en reversa.

El Sernac advierte que esta situación podría aumentar el riesgo de accidente, debido a que el conductor podría no contar con la imagen de la zona ubicada detrás del vehículo, aunque hasta ahora no se han reportado en Chile.

En total, la alerta considera 1.181 unidades, aunque 324 se encuentran actualmente en manos de consumidores. Las restantes permanecen en la cadena de distribución, stock o tránsito. Para revisar si tu auto está afectado, entra aquí en la sección "Descripción del producto".

La empresa ofrece una inspección y, cuando corresponda, una actualización del software. El procedimiento es gratuito y tiene una duración estimada de hasta 30 minutos. Puedes llamar al 800 380 216 o escribir al contactojeepcl@latam.stellantis.com para coordinar tu visita.

Jeep Gladiator

Jeep Wrangler

RAM

La misma alerta de seguridad anterior también afecta a los modelos RAM 1500 y RAM 2500. Al igual que en el caso de Jeep, el inconveniente está relacionado con el software de la unidad de control multimedia y puede provocar que la cámara de retrovisión no muestre la imagen al realizar una maniobra en reversa, aunque no se han reportado accidentes en Chile.

Para revisar si tu auto está afectado, entra aquí en la sección "Descripción del producto".

Los propietarios de las unidades afectadas podrán acceder gratuitamente a la revisión correspondiente y, si es necesario, a la actualización del software, con un tiempo estimado de hasta 30 minutos. Para ello, puedes llamar al 800 380 204 o escribir a contactoramcl@latam.stellantis.com.

RAM 1500