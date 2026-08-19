Caja de compensación entrega bono de $150 mil a afectados por emergencia: ¿cómo se puede acceder al beneficio?

19 ag. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

Muchas familias se han visto afectadas por los fuertes temporales registrados en los últimos días en la zona norte del país, dejando cientos de personas damnificadas tras la pérdida de sus hogares.

Una de las zonas más afectadas en la provincia de Tocopilla, en la región de Antofagasta, lugar en donde actualmente existe Estado de Catástrofe, declarado por el Presidente de la República.

Ante esta emergencia, una caja de compensación dispuso una ayuda especial para apoyar a sus afiliados que se hayan visto afectados por este evento.

¿De cuánto es el monto y cómo se puede acceder a él?

Se trata de la Caja de Compensación Los Héroes, la que habilitó un Bono de Emergencia de $150.000 para personas afectadas por los temporales de agosto de 2026.

El aporte se entrega por una sola vez y está dirigido tanto a trabajadores como a pensionados que sean afiliados titulares de la caja.

Para acceder, uno de los requisitos es residir en alguna de las comunas incluidas en esta emergencia: Tocopilla o María Elena.

Además, los interesados deben acreditar su condición de persona damnificada y cumplir con los demás requisitos establecidos para la entrega del beneficio.

Existe un límite de beneficiarios

Existe un número limitado de beneficiarios. En total, se contemplan 40 cupos: 14 para trabajadores y 26 para pensionados.

La asignación se realiza por orden de solicitud, por lo que los cupos se entregarán hasta que se agote la disponibilidad.

Según informa Los Héroes, el beneficio estará disponible desde el jueves 20 de agosto de 2026 y hasta agotar los cupos disponibles.

¿Qué trámites debo hacer para conseguir el bono?

1. Reúne la documentación requerida: Ten disponible tu cédula de identidad vigente o el comprobante de que se encuentra en trámite.

2. Acredita tu condición de damnificado según tu tipo de afiliación:

Si eres trabajador/a: Presenta un documento firmado y timbrado por tu empleador que acredite tu condición de persona damnificada.

Presenta un documento firmado y timbrado por tu empleador que acredite tu condición de persona damnificada. Si eres pensionado/a: Firma una Declaración Jurada Simple donde declares tu condición de damnificado y tu residencia en una de las regiones habilitadas. (Descarga la declaración aquí)

3. Solicita el beneficio: Acércate a una sucursal Los Héroes para realizar la solicitud o próximamente realízalo a través de Sucursal Virtual.

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