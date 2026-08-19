Bono por Asistencia Escolar: Estos son los requisitos que se deben cumplir

19 ag. 2026 - 10:00 hrs.

La asistencia regular a clases es un aspecto sumamente importante durante el proceso educativo, especialmente porque permite a niños, niñas y adolescentes mantener la continuidad de sus estudios.

Para reconocer este compromiso con la educación, existe el Bono por Deber Asistencia Escolar, beneficio que entrega $10.000 mensuales por cada niño o niña que cumpla las condiciones establecidas.

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir?

Que la familia sea usuaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Que la familia participe en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o Sociolaboral (ASL) .

. El grupo familiar debe contar con integrantes de entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año respectivo.

al 31 de marzo del año respectivo. Los niños, niñas o adolescentes deben estar cursando educación básica o media en un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

El estudiante debe registrar una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. Para los meses de enero y febrero, existe una consideración especial: se toma en cuenta el promedio de asistencia registrado entre julio y diciembre del año anterior.

¿Cómo se postula al beneficio?

Un aspecto importante es que no es necesario postular al beneficio. La acreditación de la asistencia es realizada por el Ministerio de Educación (Mineduc).

El bono se mantiene mientras la familia continúe participando en alguno de los programas del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

El pago puede realizarse mediante depósito bancario, CuentaRUT o de manera presencial. Eso sí, los pagos presenciales caducan a los 6 meses de no cobro.

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