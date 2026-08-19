Bono Control Niño Sano: ¿Cómo saber si te corresponden los pagos?

19 ag. 2026 - 09:00 hrs.

El Bono Control Niño Sano es un beneficio no postulable para las familias, el cual entrega un aporte de $10.000 por cada integrante menor de 6 años al 31 de marzo del año respectivo.

Para poder acceder a esta ayuda económica del Estado, se debe acreditar ante el municipio respectivo que el integrante causante del bono tiene al día su Control de Salud del Niño Sano o Niña Sana.

¿Cómo saber si te corresponde el bono?

Las familias que pueden acceder al Bono Control Niño Sano son aquellas que participan del programa Chile Seguridades y Oportunidades y que estén recibiendo elBono de Protección (también conocido como Bono Dueña de Casa) y el Bono Base Familiar.

Pero eso no es todo, ya que para activar el pago del bono, es de suma importancia que las familias hayan firmado la carta compromiso y el Plan de Intervención del programa.

Por último, las familias deben presentar ante la municipalidad el Carnet de Control de Niño Sano o Niña Sana desde que rige el plan de intervención y conforme a la edad del menor que causa el beneficio:

Niños y niñas menores de 2 años

1° Acreditación: Desde mes 1 hasta mes 2 .

. 2° Acreditación: Desde mes 7 hasta mes 8 .

3° Acreditación: Desde mes 13 hasta mes 14 .

4° Acreditación: Desde mes 19 hasta mes 20 .

Niños y niñas entre 2 y 6 años

1° Acreditación: Desde mes 1 hasta mes 2 .

2° Acreditación: Desde mes 13 hasta mes 14 .

Finalmente, para tener certeza de que a tu familia le corresponde el bono y cuál es su fecha de pago, puedes ingresar al sitio de consulta de ChileAtiende (pincha aquí), para el cual solo necesitas ingresar tu RUT.

El pago del bono se realiza junto al del Bono de Protección y el del Bono Base Familiar, por lo que se paga de la misma forma, fecha y lugar que dichos beneficios. El dinero se entrega al integrante de la familia que corresponda, según el orden de prioridad que puedes revisar en ChileAtiende (pincha aquí).

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