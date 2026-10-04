Familia de conserje agredido desmiente ofrecimiento económico de Martín de los Santos: "Nuestra prioridad es que se haga justicia"

04 oct. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un comunicado, la familia de Guillermo Oyarzún, conserje agredido en mayo de 2025 por Martín de los Santos, desmintió un ofrecimiento económico por parte del empresario que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Guillermo Guigliano, el abogado de Martín de los Santos, sostuvo ayer sábado que su representado le ofreció $500.000 quincenales a Oyarzún, los que serían pagados directamente por sus padres al encontrarse privado de libertad.

Familia de conserje desmiente ofrecimiento

"Como familia de Guillermo Oyarzún Oyarzo, queremos aclarar y desmentir la versión que ha circulado respecto de que el abogado de Martín de los Santos habría ofrecido una compensación económica por los hechos y el daño ocasionado a nuestro padre", comienza el comunicado.

"Queremos ser enfáticos en señalar que nuestra prioridad es que se haga justicia y que quien ocasionó este grave daño a nuestro padre responda ante la justicia y cumpla la condena que corresponda, incluyendo una pena de cárcel si así lo determina el tribunal", agregaron.

La familia del conserje también cuestionó lo ocurrido durante la última audiencia del caso, acusando que la defensa de De los Santos buscaba impedir que se incorporaran nuevos antecedentes para que los hechos solo fueran considerados como lesiones leves.

"Tanto los informes del Servicio Médico Legal como los de la Mutual de Seguridad dan cuenta de un diagnóstico de lesiones graves a gravísimas", aseguraron.

"Creemos que es fundamental que todos los antecedentes médicos sean considerados por el tribunal y que la situación de salud y las consecuencias que ha sufrido nuestro padre sean evaluadas en su verdadera dimensión", añadieron.

Finalmente, aseguraron que seguirán haciéndose parte del proceso judicial para que se incorporen todos los antecedentes relevantes. "Como familia seguiremos luchando para que se conozca toda la verdad, se consideren todas las pruebas y se haga justicia por Guillermo", cerraron.

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