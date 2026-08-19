Comenzó el pago de $45 mil por colusión de medicamentos: Revisa quiénes reciben la compensación

19 ag. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

Ya comenzó el pago de la compensación de $45.030 por cada menor correspondiente a las familias beneficiarias, en el marco del acuerdo judicial alcanzado tras la colusión de medicamentos protagonizada por Farmacias Ahumada.

El proceso se inició el pasado 7 de agosto y se extenderá hasta el 28 de agosto, según informó el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

En total, se contempla que aproximadamente 6.602 personas reciban el beneficio, correspondiente a 7.833 menores pertenecientes a familias que cumplen con las condiciones establecidas en el acuerdo.

¿Quiénes reciben los $45.030?

La compensación está destinada a menores de seis años vinculados al programa Control Niño Sano, siempre que hayan cumplido una serie de requisitos establecidos para acceder al pago.

Para recibir el dinero, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Haber figurado como registrado con el Bono por Control Niño Sano en junio de 2025.

Que dicho beneficio haya sido emitido para ser cobrado por un integrante vigente del programa Chile Seguridades y Oportunidades durante junio de 2025.

por un integrante vigente del programa Chile Seguridades y Oportunidades durante junio de 2025. Mantener la condición de vigencia en Chile Seguridades y Oportunidades durante agosto de 2026, mes en que se realiza el pago.

¿Cómo se recibirá el dinero?

Uno de los puntos importantes es que no es necesario realizar una postulación especial para acceder a esta compensación.

El pago está siendo realizado por el Instituto de Previsión Social (IPS) junto con otros bonos y beneficios que reciben las familias pertenecientes al programa Chile Seguridades y Oportunidades.

Para identificar el monto correspondiente a la compensación, se incorporará un nuevo haber asociado específicamente al pago derivado del acuerdo por la colusión de medicamentos.

¿Hasta cuándo se puede recibir la compensación?

El proceso de pago comenzó el 7 de agosto y se extenderá hasta el 28 de agosto de 2026.

De esta manera, las familias que cumplan con los requisitos establecidos recibirán automáticamente el monto correspondiente, sin necesidad de realizar una solicitud adicional ante el Sernac o el IPS.

El beneficio forma parte de las medidas derivadas del acuerdo judicial alcanzado tras el caso de colusión de medicamentos, que involucró a distintas cadenas de farmacias.