Masivo traslado de cerca de 200 reos de alta peligrosidad desde Valparaíso a cárcel de Talca

19 ag. 2026 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo operativo se desarrolla este miércoles para trasladar a cerca de 200 internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso hasta el recinto penitenciario de Talca, en la región del Maule.

El procedimiento es coordinado por Gendarmería y Carabineros, institución que desplegó personal en los alrededores del centro penitenciario porteño para reforzar la seguridad durante el traslado de los reclusos.

La operación se suma a otro masivo movimiento de internos realizado la semana pasada, cuando cerca de 700 reos fueron trasladados desde Santiago hasta la cárcel de Talca.

Carabineros desplegó operativo en los alrededores

La comandante de Carabineros, Marycarmen Mediavilla, explicó que durante la mañana se dispuso un amplio despliegue policial en las inmediaciones del recinto penitenciario de Valparaíso.

“En horas de la mañana se está realizando un despliegue de personal, quienes están realizando servicios preventivos en los alrededores, controles de identidad y vehiculares, con la finalidad de mantener el control en los alrededores del centro penitenciario”, señaló.

Posteriormente, un contingente de Carabineros acompañará el traslado de los internos desde Valparaíso hacia Talca.

Se suma a operativo que trasladó a 700 reos desde Santiago

El movimiento de este miércoles corresponde a una nueva etapa de la estrategia de traslado de internos hacia el recinto penitenciario de Talca.

Hace una semana, cerca de 700 reos fueron trasladados desde distintos recintos de Santiago hasta la cárcel talquina, en el marco del denominado Plan Cancerbero.

Con el nuevo operativo, cerca de 900 internos de alta peligrosidad habrán sido trasladados hacia el mismo recinto en poco más de una semana.

La medida se enmarca en los esfuerzos de las autoridades penitenciarias por reorganizar a la población penal y concentrar a internos considerados de mayor peligrosidad en recintos con condiciones de seguridad reforzadas.