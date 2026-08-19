Preocupación por Angie Jibaja: fue vista junto a su novio chileno en un sector de Lima descrito como "peligroso"

19 ag. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Angie Jibaja, modelo y exactriz peruana conocida en Chile por su participación en realities, generó preocupación luego de ser vista deambulando con su novio chileno por un sector de Lima descrito como "peligroso" por medios locales.

En las imágenes difundidas por el programa peruano Magaly TV La Firme, la pareja aparece caminando por una zona del distrito de La Victoria, en la que se detienen en un parque para reunirse con un grupo de desconocidos.

La presentadora del espacio televisivo, Magaly Medina, manifestó su preocupación por Jibaja y aludió a las dificultades que pueden enfrentar las personas cuando presuntamente existen problemas de adicción o de salud.

Las imágenes que encendieron las alertas

Sobre los registros en que Jibaga aparece con su pareja, un chileno de quien solo se sabe que su nombre es Jonathan, en el programa se aseguró que la pareja "fuma y comparte con gente de mal vivir".

Sin embargo, las imágenes difundidas no permiten establecer con exactitud qué sustancia estarían fumando.

#MagalyTvLaFirme | La cuestionada modelo sigue dando que hablar por su accionar, mientras está alejada de la televisiónhttps://t.co/2NzhLNqayh — MagalyTvLaFirme (@MagalyTvLaFirme) August 17, 2026

De todas maneras, los registros aumentaron la preocupación por el estado de Jibaja, quien solo unas semanas antes protagonizó una polémica en un hotel de Lima.

En esa oportunidad, pasó más de una semana sin pagar su estadía, insultó a la administradora frente a funcionarios policiales y terminó agrediéndola físicamente.

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