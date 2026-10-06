Intensas lluvias provocan socavón que afecta a vivienda en Cerro Alegre: Un tercio de la casa quedó inutilizable

06 oct. 2026 - 21:43 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectan a la región de Valparaíso provocaron un deslizamiento de tierra en el sector de Cerro Alegre, donde parte de la ladera de un cerro terminó sobre una vivienda.

El hecho ocurrió luego de que se acumularan más de 60 milímetros de precipitaciones en la zona. Producto del deslizamiento, cerca de un tercio de la casa quedó completamente inutilizable, principalmente el sector de la cocina y una especie de logia.

La situación también generó preocupación por la presencia de gas en el área afectada y por el riesgo de que continúe acumulándose agua en el lugar.

De acuerdo con el reporte desde la zona, el deslizamiento se produjo desde la ladera donde se encuentra un edificio de aproximadamente 15 metros de altura.

"Perdimos todo": El testimonio de la familia afectada

Marcela, propietaria de la vivienda, relató la angustiante situación que enfrenta junto a su hijo y su madre, una adulta mayor. Según explicó, anteriormente habían advertido sobre la caída de pedazos de cemento desde el sector superior, pero no habrían recibido una solución.

"Todo partió obviamente porque cayeron pedazos de cemento, se avisó a la comunidad, nadie hizo nada, los vecinos no gestionaron nada tampoco", sostuvo.

La mujer aseguró que el deslizamiento afectó especialmente el espacio utilizado por su hijo, donde tenía sus pertenencias.

"Y la verdad que bastante angustiada porque ese patio es la cocina y mi hijo varias veces que mi hijo la verdad que también es neurodivergente, tiene sus cosas, sus juguetes, la verdad que perdimos todo, perdimos ropa de colegio, perdimos sus guantes de fútbol, mi hijo es arquero", señaló.

Marcela también contó que debió enviar a su hijo a otro domicilio debido al riesgo existente en la vivienda.

"Entonces, por tema de emergencia tuve que hacer esto saliendo él de su normalidad. La verdad que él estaba bastante angustiado porque él decía, pucha mamá, perdí mis guantes, perdí mi equipo de fútbol, perdí mi equipo de natación", relató.

"No me dieron opciones"

La afectada explicó que recibió la instrucción de evacuar el inmueble por motivos de seguridad, pero cuestionó que no se le entregara una alternativa concreta para poder salir de la vivienda.

"No, nada, o sea, me hicieron firmar hasta un papel y la verdad que tampoco me dieron opciones ni nada", sostuvo.

Por ahora, explicó que permanece en el lugar junto a su madre, debido a que tampoco cuenta con una alternativa clara para trasladarse.

"Claro, ese es el tema también, me dieron opciones, pero no me dijeron así como váyase para allá, sino que tiene que irse. Entonces, claro, poder ver a lo mejor dónde alejarnos en este momento o que mañana también nos puedan ayudar", señaló.

La preocupación aumenta porque el agua continúa cayendo sobre la tierra desplazada y existe temor de que el terreno vuelva a ceder.

"La verdad que a mí me da miedo porque como está cayendo toda el agua en la tierra. En cualquier momento eso me va a ceder y me va a inundar el refrigerador y todo lo que nos quedó", afirmó.

Más lluvia durante la noche

El escenario podría complicarse durante las próximas horas. Según el reporte meteorológico entregado por el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, en Placilla, en la parte alta de Valparaíso, ya se registraban 96 milímetros, mientras que Reñaca alcanzaba 81 milímetros.

Además, se anticipó que todavía podrían caer al menos 30 milímetros más, por lo que algunos sectores podrían superar los 100 milímetros acumulados.

En ese contexto, el experto advirtió que la probabilidad de remociones en masa es alta en sectores de la cordillera de la Costa, especialmente considerando que las precipitaciones continuarán durante la noche.