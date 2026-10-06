Una noche "complicada hasta la madrugada": Alejandro Sepúlveda anticipa lo que viene con las lluvias en Santiago

06 oct. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias han estado presentes durante varias horas en la Región Metropolitana y otras zonas de Chile, pero el sistema frontal todavía no termina. De acuerdo con el meteorólogo Alejandro Sepúlveda, las precipitaciones continuarán durante la noche y se extenderán al menos hasta el amanecer de este miércoles.

El escenario más intenso se espera durante esta noche y la madrugada, principalmente en sectores interiores del Maule, O’Higgins y la Región Metropolitana.

En algunos sectores cordilleranos de O’Higgins ya se han acumulado cerca de 130 milímetros, mientras que en zonas de la cordillera de la RM los registros superan los 110 milímetros.

A esto se suma que las precipitaciones han aumentado su intensidad en sectores de la cordillera de la Costa y el litoral central. Además, el sistema comenzará a avanzar hacia sectores de la región de Coquimbo.

¿Qué se espera durante la noche?

Uno de los elementos que podría marcar las próximas horas es el desarrollo de nubes de tormenta, que ya acompañan algunos pulsos importantes de precipitaciones en Valparaíso, Viña del Mar y sus alrededores. Esta situación mantiene abierta la posibilidad de que se registren tormentas eléctricas durante el resto de la noche.

En ese contexto, Alejandro Sepúlveda advirtió sobre las condiciones que se esperan para las próximas horas y señaló que será una noche “complicada hasta la madrugada”.

El meteorólogo explicó que la preocupación está principalmente puesta en la cantidad de agua que seguirá cayendo. La cordillera es uno de los sectores que genera mayor atención por las consecuencias que las precipitaciones pueden provocar aguas abajo.

También existe preocupación en sectores de la costa y de la cordillera de la Costa, debido a que el aumento de los caudales podría generar la activación de quebradas. Este escenario se mantendría durante la noche y al menos hasta el amanecer de este miércoles.