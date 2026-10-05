Rachas de hasta 70 km/h que se extenderán durante cuatro días: Emiten aviso por fuertes vientos en zonas de siete regiones

05 oct. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por "viento de intensidad normal a moderada" que afectará a sectores de siete regiones del país debido al paso de un "sistema frontal".

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se extenderá desde la tarde de este lunes 5 hasta la noche del jueves 8 de octubre. Durante este periodo se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h, principalmente en sectores de la precordillera y cordillera.

El aviso contempla a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, con distintas intensidades y horarios dependiendo de la zona.

Regiones con aviso por viento

Coquimbo

Litoral: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (martes 6 y miércoles 7)

Cordillera Costa: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (martes 6 y miércoles 7)

Cordillera: Vientos de 40 a 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h (lunes 5 y martes 6) / Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h (miércoles 7 y jueves 8)

Litoral: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (martes 6 y miércoles 7)

Cordillera Costa: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (martes 6 y miércoles 7)

Cordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (lunes 5, martes 6, miércoles 7 y jueves 8).

Cordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (lunes 5, miércoles 7 y jueves 8).

O'Higgins

Litoral: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (martes 6) y con rachas de hasta 50 km/h para el miércoles 7.

Cordillera Costa: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (martes 6 y miércoles 7).

Valle: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (martes 6 y miércoles 7).

Precordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (martes 6 y miércoles 7).

Cordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (lunes 5, miércoles 7 y jueves 8).

Maule

Litoral: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (martes 6)

Cordillera Costa: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (martes 6).

Valle: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (martes 6).

Precordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (martes 6).

Cordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (lunes 5).

Ñuble

Litoral: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (lunes 5 y martes 6)

Cordillera Costa: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (lunes 5 y martes 6).

Valle: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (lunes 5 y martes 6).

Precordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (lunes 5 y martes 6).

Biobío

Litoral: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (lunes 5 y martes 6)

Cordillera Costa: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (lunes 5 y martes 6).

Valle: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (lunes 5 y martes 6).

Precordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h (lunes 5 y martes 6).

¿Qué significa un aviso meteorológico?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que los avisos meteorológicos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".