"Estamos hablando de lluvia intensa": Meteoróloga de Megatiempo detalla cuál será el día con mayores precipitaciones en Santiago

04 oct. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Prime, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, actualizó la información del sistema frontal que llegará a partir del lunes a la zona central del país, destacando que "va a ser más intenso en la Región Metropolitana, región de Valparaíso y región de O'Higgins".

De acuerdo a la profesional, en dichas regiones es donde "se va a concentrar la mayor precipitación" del evento que podría dejar hasta 90 mm de lluvias en algunas localidades.

Sistema frontal con río atmosférico

Aguilar indicó que el sistema frontal "llega durante la mañana a la región del Biobío con chubascos débiles durante la jornada; ya en la noche ingresaría de lleno acá a la Región Metropolitana".

En la capital "comenzarían las lluvias durante la noche de forma débil y en la madrugada del martes es donde comenzarían ya con más fuerza".

El sistema frontal "viene asociado a un río atmosférico" que "inyecta más humedad y claramente permite que haya mayores montos de precipitación, que generan algunos riesgos también de inundaciones".

Lissette Aguilera advirtió que el río atmosférico "viene con categoría del 2 al 3, e incluso hoy, durante estas horas, se ha actualizado la información y ha llegado a categoría 4 en algunos puntos", en una escala que tiene un máximo de 5.

Igualmente, hizo un llamado a la calma al explicar que esto "puede ir variando de aquí a mañana, pero está en un rango más bien moderado en cuanto al peligro".

"Estamos hablando de lluvia intensa"

Otra de las características de este evento es que "va a haber precipitación intensa en cortos períodos de tiempo", por eso está el riesgo de inundaciones puntuales en algunos sectores.

"Estamos hablando de lluvia intensa porque va a llover sobre 2 milímetros por hora en un período largo, durante todo el día martes va a ser bien intensa la lluvia", complementó la meteoróloga.

De acuerdo al pronóstico, las lluvias más intensas se concentrarán en la costa de Valparaíso, todo el territorio de la Región Metropolitana y la parte alta de la región de O'Higgins.

De hecho, existe especial preocupación en esta última zona, ya que el sistema "viene con río atmosférico y la isoterma cero va a estar entre los 2.500 y los 3.000 metros, o sea, va a caer agua en lugares donde regularmente cae nieve".

"Esto puede generar crecidas en los ríos, quizá no cuando esté lloviendo, sino que después", señaló Aguilera.

Por último, la meteoróloga entregó un monto estimado de precipitaciones en distintas localidades de la zona central:

Punitaqui: 50 mm .

. Viña del Mar: 60 mm .

. Santiago Centro: 45 mm .

. San José de Maipo: 90 mm .

. San Fernando: 60 mm.

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