Muere a los 83 años el Mago Juan Tamariz: Edo Caroe despidió al que considera "el más grande"

18 ag. 2026 - 18:35 hrs.

Este martes se dio a conocer la noticia de la muerte a los 83 años del mago español Juan Tamariz, la información fue compartida por su hija, la también ilusionista Ana Tamariz.

"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", escribió Ana en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló. Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", agregó en el post que lleva una foto de ella junto a su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Tamariz (@anatamariz)

Edo Caroe se despide del Mago Tamariz

Tamariz, con su característica cabellera alborotada, sombrero de copa alta y sus infaltables cartas, ganó reconocimiento en España al aparecer en varios programas de televisión en los años 70 y 80.

En Chile también es recordado por sus apariciones en varios estelares de los años 90, en donde conquistó a grandes y chicos con los trucos e ilusiones que sorprendieron a más de un televidente, entre estos, el comediante Edo Caroe.

En más de una oportunidad, Caroe ha señalado que el Mago Tamariz es uno de sus máximos ídolos, nombrándolo como una de sus influencias para mezclar la magia con el humor negro en sus presentaciones.

Debido a esto, Edo se quiso despedir de su referente con un breve mensaje en una historia de Instagram en la que compartió la noticia de la muerte de Tamariz: "Adiós al más grande", escribió junto a un emoji de llanto.

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