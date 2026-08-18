La millonaria donación de Shakira tras terremoto en Colombia: Se comprometió a reconstruir escuelas

18 ag. 2026 - 17:26 hrs.

A una semana del devastador terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, la cantante Shakira retornó a su país para entregar una importante donación y comprometerse con la reconstrucción de algunas escuelas destruidas en la zona afectada.

Shakira anuncia importante ayuda por el terremoto

La célebre cantante barranquillera visitó el lunes el Chocó, el departamento más pobre del país, donde se ubicó el epicentro del terremoto que ya deja casi 300 fallecidos, más de 4 mil heridos y más de un centenar de desaparecidos.

Acompañada del millonario estadounidense Howard Buffett, la artista caminó entre ventanas rotas, muros colapsados y pupitres destruidos de algunas de las más de 40 escuelas que sufrieron daños en el departamento.

Durante su recorrido, Shakira se comprometió a construir diez colegios y dijo haber recaudado entre sus colaboradores un apoyo inicial de 1 millón de dólares para conseguirlo.

"Hay una deuda histórica con el Chocó (...) ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso aquí, pero sabemos que se puede", aseguró.

Críticas contra el nuevo gobierno de Colombia

La donación de la intérprete de "Hips Don't Lie" contrasta con las críticas que ha recibido el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, quien generó molestia al entregar pelotas de fútbol de su movimiento político o grabar videos en las zonas afectadas que fueron acusados de "montaje" por la participación de "extras".

En tanto, su ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrá, fue cuestionado por irse a la playa con su familia en medio de la tragedia.

Todo sobre Shakira