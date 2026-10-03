"Hoy te fuiste en mis brazos": La desgarradora pérdida que enluta al futbolista Joaquín Montecinos

03 oct. 2026 - 03:38 hrs.

El futbolista chileno Joaquín Montecinos atraviesa un difícil momento personal tras confirmar el sensible fallecimiento de su amada mascota, Tigger.

A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, el deportista compartió la dolorosa decisión de despedir a su gato, dedicándole una emotiva carta abierta que conmovió a sus seguidores y a la comunidad futbolística.

Las emotivas palabras del futbolista

Montecinos expresó el profundo dolor que le significó esta despedida: "Hoy tomé la decisión más difícil de mi vida. Vivir esta despedida tan repentina me partió el alma. Hoy fue uno de esos días que jamás quisiera volver a vivir", escribió el atacante, explicando que tomar la decisión de evitarle un sufrimiento mayor a su compañero de cuatro patas era lo más sano para él y su entorno.

En su mensaje, el jugador recordó cómo comenzó su historia juntos un 15 de marzo de 2021, una época en la que enfrentaba dudas sobre si estaba listo para cuidar a un felino por primera vez.

Con el tiempo, esa relación se transformó en un vínculo indispensable: "Llegaste para enseñarme tantas cosas, pero lo mejor, sin duda, fue tener esa conexión de padre e hijo", destacó en la publicación.

El emotivo texto también resaltó el rol fundamental que cumplió Tigger en su vida cotidiana y durante momentos complejos, ofreciéndole contención y compañía constante a través de su afecto.

Además, remarcó la tristeza de su partida justo en un periodo de cambios familiares marcados por la llegada de su pequeño hijo Gio.

Joaquín Montecinos / Instagram

El cierre de la despedida de Montecinos

Finalmente, el deportista cerró su dedicatoria despidiéndose en el que consideraba su lugar seguro, prometiendo mantener vivo el recuerdo de su fiel compañero.

"Hoy te fuiste en mis brazos, en el lugar donde más nos gustaba estar y disfrutar... Gracias, de verdad, por todo, mi bebé. Nunca te irás de mí", añadió.

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