Las exigencias de Shakira en la nueva disputa judicial con Piqué por sus hijos: "Que el esfuerzo no sea solo de los niños"

06 oct. 2026 - 19:35 hrs.

Shakira y Gerard Piqué volvieron a verse en un contexto judicial este martes en Barcelona, casi cuatro años después del acuerdo que permitió a la cantante trasladarse a Miami junto a sus hijos.

Esta vez, el punto de conflicto está en los viajes que Milan y Sasha realizan entre Estados Unidos y España para compartir con su padre.

La artista busca modificar la forma en que se organizan estos encuentros. Su intención, según su equipo jurídico, no es reducir el tiempo que los menores pasan con Piqué, sino evitar que sean ellos quienes asuman la mayor parte de los desplazamientos.

¿Qué pide Shakira?

La propuesta de Shakira es que Piqué viaje a Miami durante los periodos de vacaciones de pocos días, en lugar de que Milan y Sasha tengan que realizar numerosos viajes transatlánticos de corta duración.

La representación de la cantante difundió un comunicado titulado "Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños", donde sostiene que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido".

Según su equipo, los viajes también implican cambios de horario y alteraciones en las rutinas de los menores. Por ello, plantean que una nueva organización permitiría que permanezcan durante más tiempo en su entorno escolar, social y familiar en Miami.

La estabilidad de Milan y Sasha

Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, viven habitualmente con Shakira en Miami desde que la artista dejó Barcelona tras el acuerdo alcanzado con Piqué en noviembre de 2022.

La representación de la cantante sostiene que modificar los desplazamientos contribuiría a preservar la estabilidad de los menores y su bienestar emocional, físico y académico.

Piqué, en tanto, acudió acompañado por su abogado, Ramón Tamborero, pero su equipo decidió no entregar información sobre el procedimiento.

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