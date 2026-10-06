Empresa de energía solar solicita su liquidación: Pasó de ser valorada en $1.750 millones a una crisis financiera

06 oct. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

En 2024, Energías Eficientes SpA (ENEF) tenía ingresos cercanos a los $3.000 millones, utilidades por $220 millones y un patrimonio de $299 millones. Ese mismo año, un gigante internacional intentó comprarla y un estudio independiente estimó su valor en cerca de $1.750 millones.

Dos años después, la realidad es completamente distinta. La empresa, que inició sus operaciones en 2014, solicitó su liquidación voluntaria tras acumular pérdidas y quedar con un patrimonio negativo.

El problema que llevó a ENEF a la crisis

En su presentación ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, la compañía explicó que sus dificultades no estuvieron relacionadas con la falta de ventas, sino con el financiamiento necesario para ejecutar sus proyectos.

“Como la compañía no contaba con caja propia y suficiente para pagar oportunamente, las obras se retrasaron y el margen se redujo”, señaló la empresa, asesorada por el abogado Nelson Contador, según consignó La Tercera.

ENEF aseguró haber ejecutado más de 200 proyectos y alcanzado cerca de 40 MW instalados para clientes como Sodimac, Airbus, Santander, Toyota, Cencosud y Walmart.

A las dificultades de financiamiento se sumaron mayores costos operativos, robos en obras por cerca de $200 millones, considerando lo sustraído y las reparaciones, además de trabajos adicionales que, según la empresa, no fueron reconocidos y terminaron siendo compensados con multas de desempeño.

También incidieron el aumento de las exigencias en los plazos y cobros por hitos, el mayor endeudamiento y el encarecimiento de la deuda financiera.

Un proyecto de $1.500 millones que finalmente fue cancelado

El retraso de varios meses en un proyecto importante afectó la caja de la compañía y generó descalces con sus proveedores. Al mismo tiempo, ENEF enfrentó la llegada de nuevos competidores provenientes de otros segmentos, quienes, según la empresa, presionaron los precios a la baja.

El ejercicio 2025 terminó con pérdidas financieras y un patrimonio acumulado negativo. Durante el primer trimestre de 2026, los ingresos también cayeron respecto del mismo período del año anterior.

Para enfrentar el escenario, la compañía inició a fines de 2025 una reestructuración interna destinada a reducir su tamaño y sus costos. En paralelo, buscó incorporar un inversionista estratégico y recibió propuestas durante los primeros meses de 2026.

La reorganización permitió cerrar y mantener algunos proyectos, pero ENEF conservaba parte de su estructura para ejecutar una iniciativa de autoconsumo industrial de cerca de 3 MW, valorizada en aproximadamente $1.500 millones.

El proyecto debía ejecutarse entre el tercer y cuarto trimestre de 2026, pero fue cancelado pocos meses antes de su inicio debido al rechazo de un permiso ambiental al que el propio cliente había postulado voluntariamente.

Sin esa iniciativa, la continuidad de la empresa quedó ligada al cierre de otros proyectos que finalmente no lograron concretarse a tiempo.

La salida del inversionista marcó el desenlace

“El detonante final se produjo hacia fines del tercer trimestre de 2026, cuando la salida del potencial inversionista y la falta de nuevos proyectos ocurrieron simultáneamente, cerrando así cualquier opción de una reorganización viable y llevando a ENEF a la necesidad de solicitar su liquidación voluntaria”, concluyó la empresa.

De acuerdo con la presentación, los pasivos de ENEF alcanzan los $1.618 millones. Entre sus principales acreedores, sin considerar empresas relacionadas ni bancos, están Emat SpA, con $129 millones; Tecnored S.A., con $59 millones, y Aragon S.A., con $38 millones.

Así, la compañía que en 2024 mostraba utilidades y había sido valorada en cerca de $1.750 millones terminó solicitando su liquidación voluntaria tras un período en que, según su propio relato, los problemas de financiamiento, la pérdida de proyectos y la salida de un potencial inversionista terminaron por hacer inviable su continuidad.