Famosa marca arreglará ropa de forma gratuita el 7 de octubre: Así puedes participar de la campaña

06 oct. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

La marca de ropa outdoor Patagonia invita a reflexionar sobre los hábitos de compra antes de adquirir prendas nuevas. Bajo la consigna de reparar en lugar de reemplazar, este miércoles 7 de octubre, entre las 12:00 y las 18:00 horas, la compañía llevará a cabo una nueva jornada de reparaciones gratuitas en todas sus tiendas a lo largo de Chile.

Una de las particularidades más destacadas de la iniciativa es su carácter abierto: cualquier persona podrá llevar una prenda que necesite arreglo, sin importar de qué marca sea.

Además de los locales de Patagonia a nivel nacional, el servicio estará disponible bajo las mismas condiciones en dos puntos adicionales de Santiago: la tienda Andesgear de Plaza Egaña y en Preppy Beach de Open Kennedy.

Un freno al consumo impulsivo

La campaña cobra especial relevancia en un contexto en el que las promociones suelen detonar decisiones de compra no planificadas.

Según un estudio de neuromarketing y comportamiento del consumidor, el 51,25% de las personas admite comprar impulsivamente motivadas por anuncios atractivos.

A esta dinámica se suma el severo impacto ambiental del modelo de moda rápida (fast fashion). La Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040 del Ministerio del Medio Ambiente revela cifras alarmantes para el país:

Consumo individual: En Chile, cada persona consume en promedio 32 kilos de textiles al año.

Residuos masivos: El país genera más de 570 mil toneladas de residuos textiles anualmente, representando el 7% de la basura domiciliaria.

Huella hídrica: Confeccionar una sola camiseta de algodón requiere cerca de 2.700 litros de agua.

Reparar no es solo una alternativa económica, sino una acción concreta contra la crisis climática. Datos de la organización ambiental WRAP señalan que extender la vida útil de una prenda tan solo nueve meses reduce entre un 20% y un 30% sus huellas de carbono, agua y desperdicios.

Para consultar detalles y condiciones se puede ingresar al sitio del evento: reparacionesgratis.splashthat.com.

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