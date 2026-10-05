Mall de Santiago prepara una millonaria transformación: Sumará nuevas tiendas, gastronomía y estacionamientos

05 oct. 2026 - 17:57 hrs.

¿Qué pasó?

El mall Easton Outlet de Quilicura, Región Metropolitana, prepara una importante transformación que contempla nuevas tiendas, espacios gastronómicos y una ampliación de sus instalaciones, con obras que se desarrollarán en dos etapas durante los próximos años.

El proyecto busca aumentar su superficie arrendable desde los actuales 27 mil metros cuadrados hasta cerca de 45 mil m², además de prácticamente duplicar sus estacionamientos y acercarse a los 1.800 cupos.

La millonaria transformación del mall de Quilicura

Según publicó Diario Financiero, la primera etapa de los trabajos contempla una inversión de 4 millones de dólares y comenzará su construcción la próxima semana. Su apertura está proyectada para marzo de 2027.

Esta fase considera habilitar 3 mil m² para incorporar un nuevo espacio de comida con seis operadores y un bulevar gastronómico. De ese espacio, 1.600 m² corresponderán a superficie arrendable, donde se instalarán ocho nuevas tiendas.

Pero esta será solo la primera parte del proyecto. La segunda etapa comenzará en 2028 y su apertura está prevista para 2029. Para llevarla adelante, la empresa adquirió el último de tres terrenos ubicados junto al actual centro comercial, conformando un paño de casi 10 mil m².

En ese lugar se proyecta una inversión de 25 millones de dólares para construir otros 15 mil m² de superficie arrendable, distribuidos en dos pisos, con espacio para 35 nuevas tiendas y la posibilidad de incorporar un supermercado de bajo costo.

Estrategia "Xperience"

El cambio no será solamente físico. La empresa busca modificar también la rutina dentro del recinto mediante una estrategia denominada "Xperience", con la que pretende que las personas no lleguen únicamente a comprar, sino que permanezcan más tiempo en el lugar.

Por eso, además de los nuevos restaurantes y espacios gastronómicos, se incorporarán pantallas gigantes y actividades relacionadas con deportes, hogar, diseño y gastronomía. Según explicó al citado medio el gerente general de Easton Outlet Mall, Claudio Easton, la estrategia apunta a que "en Easton siempre está pasando algo".

Actualmente, el mall registra alrededor de 500 mil visitas mensuales, cifra que forma parte del objetivo de la compañía de superar el millón de visitantes mensuales cuando todos sus proyectos estén consolidados.

Nuevo mall en Los Ángeles y ampliación de Temuco

La transformación de Quilicura se enmarca en un plan de inversiones de más de 80 millones de dólares que Easton pretende desarrollar hacia 2030. En Temuco, región de La Araucanía, las obras ya comenzaron y contemplan ampliar el centro comercial de 9 mil a 12 mil m² de superficie arrendable, con una inversión de 2 millones de dólares.

El plan también contempla la construcción de un nuevo outlet en Los Ángeles, región del Biobío, que será el tercer centro comercial del grupo. El proyecto considera una inversión de 35 millones de dólares, 26 mil m² construidos en dos pisos y 18 mil m² de superficie arrendable, con espacio para entre 70 y 80 tiendas.

Además, incluirá un supermercado, centro médico, entretenimiento, food hall, un bulevar gastronómico con al menos cuatro restaurantes y unos 600 estacionamientos gratuitos. La preparación del terreno ya comenzó y las obras están proyectadas para iniciar durante el segundo trimestre, mientras que la inauguración está prevista para septiembre de 2028.

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