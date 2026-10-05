Empresa española pone sus fichas en Chile y toma el control de firma que abastece de pan a grandes cadenas

05 oct. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Europastry, empresa española especializada en productos de panadería congelados, adquirió una participación mayoritaria en la sociedad que reúne su operación local con Alicomer, firma chilena ligada al empresario Felipe Castaño, detrás de la marca Pan de Origen.

La operación busca impulsar el negocio en Chile y utilizar al país como plataforma para una eventual expansión hacia otros mercados de Sudamérica. Esto, considerando que Alicomer cuenta con una cartera de clientes que incluye a grandes cadenas como Walmart y Oxxo.

Una alianza para crecer en Chile

Los negocios de ambas compañías son complementarios. Europastry ya comercializa en Chile un portafolio que incluye medialunas, donas, galletas y muffins, dirigido a la hostelería, panaderías artesanales y retailers.

Alicomer, en tanto, aporta la capacidad de producción local y una oferta de panes artesanales y rústicos, además de productos como pan ciabatta.

"Esta alianza es muy importante para nosotros porque nos va a permitir crecer mucho en el mercado chileno", señaló Jordi Gallés, de la segunda generación de la familia fundadora de Europastry, a Diario Financiero.

La producción local es uno de los puntos relevantes de la operación, ya que permitiría acelerar las entregas y reducir la dependencia de las importaciones. Chile será el primer foco de esta estrategia y, a medida que avance el negocio, los socios evaluarán oportunidades en otros mercados de la región.

El espacio que todavía tiene el pan congelado

Uno de los principales atractivos que ve Europastry en Chile está en la baja penetración que todavía tienen los productos de panadería congelados. De acuerdo con Gallés, estos representan menos del 10% de la panadería fresca en Chile, mientras que en Europa alcanzan alrededor del 40%.

El ejecutivo planteó como escenario que la penetración podría llegar al 20% en Chile durante los próximos diez años, incluso en un contexto en que disminuya el consumo de pan, que actualmente ronda los 90 kilos por persona al año en Chile.

Todo sobre Negocios