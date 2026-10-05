Presupuesto 2027: Estos son los cuatro ejes que marcarán el primer proyecto de Kast

05 oct. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó los principales ejes del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el primero elaborado durante su mandato, que contempla un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de 2026.

Según explicó el Mandatario, la propuesta busca responder a las principales necesidades del país y, al mismo tiempo, cumplir con los compromisos fiscales. De cada $1.000 que gasta el Estado, más de $600 estarán destinados a pensiones, salud y educación.

El proyecto también considera una planificación del gasto a cinco años y la revisión de 632 programas correspondientes a 23 ministerios.

Crecimiento, empleo y reconstrucción

El primer eje contempla $9,5 billones, un 8,1% más que este año, para impulsar el crecimiento, la generación de empleo y la reconstrucción.

Entre las medidas anunciadas destaca una cartera extraordinaria de 241 obras públicas en todas las regiones, además de más de $500 mil millones para reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes, incluyendo un nuevo Fondo de Reconstrucción Norte para Atacama y Coquimbo.

El presupuesto también financiará el primer año del plan habitacional que contempla más de 166 mil subsidios y considera un aumento de 23,5% en los recursos de Sercotec.

“No hay mejor programa social que un buen trabajo”, afirmó el Presidente Kast.

Seguridad

La segunda prioridad será seguridad, con $7 billones, un 9,1% más que este año. Los recursos estarán destinados a fortalecer el trabajo policial, fronterizo, penitenciario y la persecución del crimen organizado.

El proyecto financiará los 1.000 nuevos cupos en Carabineros y permitirá formar a más de 3.200 nuevos alumnos. También contempla nuevos equipamientos y cinco cuarteles.

A esto se suma un aumento de cerca de 18% para Gendarmería, un tercio más de recursos para el Servicio de Migraciones y la puesta en marcha de la nueva Fiscalía Supraterritorial.

Niñez y beneficios sociales

El tercer eje estará centrado en la niñez, con $2,5 billones, un 4,1% más que este año. Entre las medidas destaca un aumento de 165% del fondo para apoyar a niños con mayores riesgos y un incremento de 19,3% para programas de reparación de víctimas de maltrato grave o abuso.

“Un Estado que deja a un niño abusado en una lista de espera no está cumpliendo su tarea más básica”, sostuvo el Mandatario.

El cuarto eje apunta a mantener los beneficios sociales establecidos por ley. El proyecto contempla $7 billones para la PGU, que llegará a más de 2,2 millones de personas mayores.

En educación, se destinan $17,3 billones para financiar la enseñanza de más de 3,5 millones de estudiantes, mantener la alimentación escolar para 1,8 millones de niños y la gratuidad para más de 600 mil estudiantes.

Salud y eficiencia del gasto

El presupuesto de Salud crecerá 4,7%, con énfasis en reducir los tiempos de espera y fortalecer la atención. Entre las medidas se contempla una canasta esencial de medicamentos, una ficha clínica compartida entre la red pública y privada y el uso de inteligencia artificial para apoyar la priorización de pacientes.

“Porque nadie debería enfermarse más mientras espera en una lista”, señaló el Presidente.

En paralelo, el Gobierno anunció medidas para mejorar la eficiencia del gasto público. Kast señaló que el Estado pagó más de $8 mil millones por sobre el precio de mercado en compras mediante convenio marco y que ajustar los arriendos de oficinas públicas permitiría ahorrar hasta $5 mil millones al año.

Durante 2026, un 5,3% del presupuesto se destinó al pago de intereses. Al respecto, el Mandatario afirmó que “cada peso que hoy pagamos en intereses es un peso que no llega a un consultorio, a un jardín infantil o a una comisaría”.

“Esa plata es de ustedes. Y queremos que vuelva a ustedes, convertida en mejores servicios, más seguridad y más oportunidades”, afirmó el Presidente José Antonio Kast.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 inicia ahora su discusión en el Congreso Nacional, que dispone de 60 días para tramitarlo.