Presidente Kast presenta plan para limpieza y recuperación de espacios públicos: destinará cerca de $20 mil millones

05 oct. 2026 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast, junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; y otras autoridades, presentó este lunes un plan de recuperación de barrios que busca intervenir espacios públicos deteriorados y recuperar su seguridad, actividad y atractivo.

La actividad se realizó en el Mercado Central de Santiago, como parte del programa Chile Despega, y contempla inicialmente la recuperación de sectores del casco histórico de la capital. Entre las primeras intervenciones se encuentra el mejoramiento de la fachada del recinto, además de trabajos en calles y espacios aledaños al Paseo Ahumada, Paseo Puente y Plaza de Armas.

Limpieza, iluminación y recuperación de espacios

El plan considera acciones como limpieza, pintura y mantención de fachadas, además de mejoras en alumbrado, arborización, jardineras y pavimentos. También se contempla la instalación de cámaras de vigilancia y torres de iluminación.

"Este acto que da inicio a lo que es la recuperación de barrios en conjunto, porque ya estaba trabajando firme el municipio, estaba trabajando a toda máquina la gobernación y distintos alcaldes, pero ahora va a tener la impronta del Gobierno nacional de que entre todos, como dijo el gobernador, podemos sacar adelante nuestros barrios", señaló el Mandatario.

"Una fachada limpia da sensación y también va recuperando el barrio hacia la seguridad", agregó el Presidente Kast.

Gobierno anuncia $20 mil millones para municipios

Kast anunció además que el Gobierno destinará cerca de $20 mil millones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para apoyar a municipios de todo el país en labores de limpieza, pintura, recuperación y mantención de fachadas y espacios públicos.

La convocatoria estará abierta a todas las comunas del país y, según explicó el Presidente, se buscará coordinar estas acciones con el Plan Escudo de Barrios. “Esto no es una entrada y salida, nos vamos a quedar ahí hasta recuperar barrio por barrio”, afirmó.

El Mandatario también destacó la colaboración público-privada y planteó que la recuperación de estos espacios puede contribuir al turismo y a la generación de empleo.

El gobernador Claudio Orrego, en tanto, destacó que la recuperación del sector Mapocho-La Chimba requiere la coordinación entre distintas instituciones y comunas. “Ninguna institución puede sola”, señaló, apuntando al trabajo conjunto entre municipios, Gobierno Regional, Gobierno nacional, empresas privadas y locatarios.

Orrego detalló que actualmente hay proyectos por $35.000 millones en tramitación o licitación. Entre las iniciativas mencionó el nuevo paseo Mapocho pedaleable y caminable, además de obras de recuperación de calles y edificios.

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