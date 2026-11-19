19 nov. 2026 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

El padre de la niña de dos años que falleció tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, luego de que el tribunal revocara la prisión preventiva que cumplía en el marco de la investigación por la muerte de la menor.

En la revisión de medidas cautelares, el tribunal estimó que los antecedentes expuestos no configurarían un homicidio por omisión, sino que, de manera provisoria, los hechos podrían corresponder a un cuasidelito de homicidio.

Fiscalía busca revertir la decisión

El fiscal de la Fiscalía de Género Oriente, Ezio Braghetto, confirmó que el Ministerio Público apeló la resolución, pues considera que existen antecedentes para mantener la calificación de homicidio por omisión y la prisión preventiva del imputado.

"El fallo no es para nada sorpresivo necesariamente, pero evidentemente no lo compartimos. Creemos que tenemos fundamentos importantes para poder sostener en la apelación el mantenimiento de la prisión preventiva del imputado", señaló.

El persecutor explicó que la discusión jurídica se centra en determinar si los hechos corresponden a un homicidio por omisión o a un cuasidelito de homicidio. Según indicó, se trata de una distinción compleja, en la que distintos jueces pueden interpretar de manera diferente los mismos antecedentes.

Braghetto también sostuvo que la defensa presentó una reorganización de la cronología y de hechos que ya estaban en la carpeta investigativa. Entre los puntos en discusión está la instalación de mallas de seguridad en el departamento: mientras la defensa plantea que el padre habría protegido los espacios donde la niña jugaba, la Fiscalía sostiene que la medida acordada no establecía esa distinción entre las ventanas del inmueble.

La muerte de la niña en Las Condes

La menor, Isidora, tenía dos años y ocho meses cuando falleció, en mayo pasado, tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes. Al momento del accidente, se encontraba bajo el cuidado de su padre.

El caso también contempla una audiencia relacionada con una denuncia por una presunta conducción bajo los efectos del alcohol en la que la niña habría viajado en el vehículo. Braghetto mencionó ese antecedente al referirse a la evaluación de los riesgos y las conductas de cuidado, aunque precisó que no forma parte directa de la imputación por la muerte de la menor.

Ahora será la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá revisar la apelación de la Fiscalía y resolver si mantiene las medidas cautelares decretadas por el tribunal o si el padre vuelve a prisión preventiva.

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