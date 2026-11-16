16 nov. 2026 - 18:13 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de la defensa de Cathy Barriga y modificó las medidas cautelares de la exalcaldesa de Maipú.

Desde ahora, deberá cumplir firma semanal en una comisaría y arraigo nacional, en lugar del arresto domiciliario nocturno.

¿Por qué la Corte modificó las medidas cautelares?

Eduardo Camus, jefe subrogante de estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, explicó que el tribunal consideró el cumplimiento de la medida cautelar desde abril de 2025.

“Valoró especialmente el estricto cumplimiento que doña Cathy Barriga ha dado de esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno desde abril del año 2025 hasta la fecha”, señaló, según consignó La Tercera.

El abogado agregó que Barriga se presentó voluntariamente para cumplir las dos órdenes de prisión preventiva que se decretaron en su contra mientras permanecía con arresto domiciliario.

¿Qué acusación enfrenta Cathy Barriga?

La investigación por presuntos ilícitos cometidos entre 2016 y 2021, durante su gestión como alcaldesa de Maipú, se cerró en diciembre del año pasado.

La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó una acusación en su contra y solicita penas que superan los 23 años de cárcel. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, pide 37 años de prisión y apunta a un perjuicio de $33 mil millones para el municipio.