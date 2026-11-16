16 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Este martes 17 de noviembre comenzará el segundo llamado de 2026 al Subsidio para Sectores Medios DS1, proceso que tendrá como principal novedad la incorporación del nuevo tramo 4, anunciado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Esta nueva modalidad contempla 2.500 cupos y busca ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda para familias de sectores medios que han enfrentado dificultades para concretar la compra de una propiedad debido al alza de los precios y las restricciones del financiamiento bancario.

En concreto, el tramo 4 permitirá adquirir viviendas nuevas o usadas cuyo valor alcance hasta las 4.000 UF, equivalentes a aproximadamente $165.401.680 al 15 de noviembre de 2026.

¿En qué consiste el nuevo tramo 4 del Subsidio DS1?

El nuevo tramo contempla un aporte estatal de 400 UF, equivalente a cerca de $16,5 millones, destinado a facilitar la compra de una vivienda nueva o usada.

En el caso de las zonas extremas del país, el beneficio considera condiciones especiales:

El valor máximo de la vivienda podrá alcanzar las 4.500 UF, aproximadamente $185,5 millones.

El monto del subsidio será de 500 UF.

Además, este beneficio podrá complementarse con el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES) y el subsidio a la tasa de interés, alternativas que buscan facilitar el acceso al financiamiento hipotecario.

Cabe señalar que las personas que ya cuentan con un subsidio DS1 vigente también podrán solicitar el cambio al nuevo tramo 4, siempre que cumplan con las condiciones exigidas.

¿Quiénes podrán acceder al tramo 4?

Para postular a esta nueva modalidad del Subsidio DS1, las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Pertenecer al 90% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Contar con cédula de identidad vigente o residencia definitiva, según corresponda.

Tener capacidad de acceder a un crédito hipotecario.

¿Cómo postular al Subsidio DS1 y hasta cuándo hay plazo?

El segundo llamado de 2026 contempla tres modalidades de postulación, todas con plazo de cierre el viernes 27 de noviembre a las 16:00 horas.

Postulación automática

Estará disponible desde el martes 17 de noviembre y se realizará completamente en línea a través del sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Esta modalidad está dirigida a quienes participaron en el primer llamado de 2026. En estos casos, el Minvu preparará una propuesta de postulación que las personas podrán revisar y aprobar.

Postulación presencial

También comenzará el martes 17 de noviembre y podrá realizarse en las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) correspondientes a cada región.

Postulación en línea

Esta alternativa estará disponible desde el miércoles 18 de noviembre y permitirá realizar el trámite a través de las plataformas digitales habilitadas por el Minvu.

De esta manera, quienes estén interesados en acceder al nuevo tramo 4 o a las otras modalidades del Subsidio DS1 deberán revisar los requisitos y realizar su postulación antes del cierre del proceso, fijado para el 27 de noviembre a las 16:00 horas.

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