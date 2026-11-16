16 nov. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 12.047 nacimientos se registraron en Chile durante agosto de 2026, lo que representa un aumento de 2% en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El organismo también reportó alzas en los matrimonios y los Acuerdos de Unión Civil (AUC), además de un incremento en las defunciones durante el mismo período.

¿Cuántos niños nacieron en Chile durante agosto?

De acuerdo con el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales del INE, del total de nacimientos registrados en agosto, el 51% correspondió a hombres y el 49% a mujeres.

Al revisar la edad de las madres, el grupo de entre 30 y 34 años concentró la mayor cantidad de nacimientos, con 3.463 casos, equivalentes al 28,7% del total.

En segundo lugar, se ubicaron las mujeres de entre 25 y 29 años, con 3.075 nacimientos, lo que representó el 25,5%.

Aumentaron los matrimonios y acuerdos de unión civil

En el caso de los matrimonios, se registraron 4.008 ceremonias en el país, cifra que representa un alza de 3,6% respecto al mismo mes de 2025.

Por su parte, los Acuerdos de Unión Civil llegaron a 2.133, lo que equivale a un aumento interanual de 27,4%.

Del total de AUC, el 91,3% correspondió a parejas de distinto sexo. En tanto, los acuerdos entre hombres representaron el 4,3% y aquellos entre mujeres alcanzaron el 4,4%.

¿Cuántas personas fallecieron en Chile durante agosto?

En cuanto a las defunciones, el INE contabilizó 11.117 fallecimientos durante el octavo mes del año. De ellos, 5.761 correspondieron a hombres (51,8%) y 5.355 a mujeres (48,2%).

La cifra representó un aumento de 103 fallecidos respecto a agosto de 2025, equivalente a una variación interanual de 0,9%.

Por grupo etario, la mayor cantidad de muertes se concentró en personas de entre 80 y 99 años, con 4.911 decesos, equivalentes al 44,2% del total. Finalmente, las defunciones de menores de un año llegaron a 80 durante agosto, lo que representó el 0,7% de los fallecimientos registrados en el país.