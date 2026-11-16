Doble noticia en la vida de Gabriel Boric: aseguran que será padre por segunda vez y que se casará en enero con Paula Carrasco

16 nov. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

La vida personal del expresidente Gabriel Boric suma importantes novedades a ocho meses de haber dejado La Moneda en marzo de 2026, ya que, según reportes de prensa, el exmandatario se convertirá en padre por segunda vez junto a su pareja, la deportista y química ambiental Paula Carrasco.

De acuerdo con lo revelado por La Segunda, el embarazo de Carrasco ya se encuentra en una etapa avanzada, por lo que estaría próxima a iniciar su descanso prenatal, marcando un nuevo hito familiar tras el nacimiento de su primera hija, Violeta, ocurrido en junio de 2025, cuando el exjefe de Estado aún ejercía la presidencia.

Detalles del matrimonio en el Estadio Palestino

Las celebraciones para la pareja no terminan ahí, puesto que el citado medio también dio a conocer que Boric y la seleccionada nacional de básquetbol están organizando su matrimonio para el próximo 30 de enero de 2027.

Según trascendió en su círculo cercano, el evento se realizará en el Estadio Palestino, en la comuna de Las Condes, y contempla una ceremonia religiosa al aire libre junto a una recepción que reunirá a cerca de 250 invitados.

Una historia que nació en los Panamericanos

El vínculo entre el exmandatario y la jugadora del club Sportiva Italiana de Valparaíso, quien también se desempeña profesionalmente en el Ministerio del Medio Ambiente, comenzó en el marco de los Juegos Panamericanos celebrados en Santiago en 2023.

Desde entonces, ambos han mantenido su vida privada con cautela, consolidando ahora una familia que suma un nuevo integrante y sellando su vínculo con el matrimonio que se celebrará a comienzos del próximo año.