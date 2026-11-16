"Recibo muchos mensajes como bien feos para mi bebé": Coté López reveló compleja condición de salud de su hijo

16 nov. 2026 - 12:31 hrs.

La empresaria e influencer María José López decidió salir al paso de los comentarios que ha recibido sobre el físico de su hijo menor, Jesús, de 10 años, y reveló que el niño enfrenta un problema relacionado con la tiroides.

A través de sus historias de Instagram, la también modelo explicó que tomó la decisión de compartir esta información luego de recibir reiterados mensajes que cuestionaban el peso del pequeño: "A diario recibo muchos mensajes como bien feos para mi bebé en cuanto al peso”, comenzó relatando.

Coté López explicó el problema de salud de su hijo

En su publicación, la influencer contó que anteriormente había buscado distintas alternativas para abordar la situación, incluyendo consultas con especialistas en nutrición.

Sin embargo, pese a los cambios en la alimentación y la actividad física del niño, no conseguían los resultados esperados.

“Nosotros habíamos ido a nutricionistas, a varios lugares. Él no come mucho, es muy rara vez que yo lo deje comer algo malo y, además, entrena conmigo, anda con personal trainer, jugamos todo el día, juega fútbol… pero no baja de peso”, explicó.

Ante la falta de resultados, Coté decidió consultar con otro especialista, instancia en la que descubrieron el problema de salud: “Y se me ocurrió llevarlo a un endocrinólogo. Y ahí nos dimos cuenta de que tenía problemas en la tiroides”, reveló.

El mensaje de Coté López para otras madres

La empresaria también aprovechó la instancia para compartir su experiencia con otras madres que podrían estar atravesando una situación similar con sus hijos.

En ese sentido, explicó que decidió hablar públicamente del tema con la intención de entregar una orientación a quienes se identifiquen con lo ocurrido. “Un consejito para las mamás que a lo mejor les pasa lo mismo”, expresó.

Cabe recordar que Jesús es el menor de los cuatro hijos que Coté López tuvo junto al exfutbolista Luis Jiménez. Sus hermanas mayores son las trillizas Isidora, Rebeca y Rafaela, de 16 años. Por su parte, Luis Jiménez también es padre de Diego, su hijo mayor, fruto de una relación anterior.