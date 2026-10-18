Coté López sorprende al confirmar amorío con crack brasileño de fama mundial: "A mí todos me han pedido matrimonio"
Cote López reapareció en pantalla el pasado lunes y sorprendió al revelar un romance que hasta ahora había mantenido en reserva. La empresaria contó detalles de una relación que tuvo años atrás con un reconocido futbolista brasileño, en un periodo en que se encontraba separada de Luis Jiménez.
La confesión ocurrió durante su participación en Hoy es Hoy, programa de Pamela Díaz, quien también terminó vinculada a la historia debido a que el jugador en cuestión había sido, durante años, uno de sus amores platónicos.
El futbolista con el que Cote López tuvo un amorío
Todo comenzó cuando Pamela recordó que desde joven le gustaba un reconocido futbolista de Brasil y le preguntó a Cote López por un anillo que había recibido de él.Ir a la siguiente nota
“Yo tenía un amor platónico (…) Es muy conocido a nivel mundial. Amiga, ¿quién te regaló un anillo?”, comentó Pamela.
Entre risas, López confirmó que el deportista había sido su pareja. Luego, "Chiqui" Aguayo comenzó a mencionar nombres de futbolistas brasileños que empezaban con la letra “R”, hasta que ambas confirmaron que se trataba de Ronaldinho Gaúcho.
La empresaria contó que durante aquella relación recibió varios regalos del futbolista, aunque decidió devolverlos.
“Yo estaba separada (…) Ahí había hecho un cese de convivencia porque Luis (Jiménez) me había c... acá (Chile)”, relató López.
El anillo que recibió Cote López
La historia del anillo volvió a aparecer cuando Pamela explicó que, tiempo después, se enteró de que aquel amor platónico le había regalado un anillo a López.
“Yo tenía un amor platónico y después yo me entero, un tiempo después, que ese amor platónico le regaló un anillo a Cote López”, comentó.
Sin embargo, López aseguró que no aceptó el anillo y dejó otro detalle de la relación en reserva. “A mí todos me han pedido matrimonio”, señaló entre risas. “No, me regaló algo más grande todavía. No lo voy a contar”, agregó.
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