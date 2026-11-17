17 nov. 2026 - 07:46 hrs.

Un nuevo capítulo suma la farándula nacional y tiene como protagonistas a dos rostros que en el pasado compartieron una relación amorosa: Camila Andrade y Francisco Kaminski. Esta vez, ambos aparecen en medio de rumores de quiebres sentimentales que habrían puesto fin a sus respectivas historias de amor.

Por una parte, la ex Miss Chile habría terminado su relación con el empresario Jorge Yunge, con quien incluso había anunciado planes de matrimonio. Por otra, el animador también estaría enfrentando un complejo escenario personal, luego de que trascendiera que habría finalizado su romance con Stephanie Finney.

Las dos situaciones han generado comentarios en distintos espacios de espectáculos, especialmente porque ninguna de las separaciones ha sido confirmada públicamente por sus protagonistas.

Camila Andrade habría terminado su compromiso por celos

En el caso de Camila Andrade, las primeras sospechas surgieron luego de que desaparecieran de sus redes sociales las fotografías y publicaciones junto a Jorge Yunge. Entre ellas estaría incluso el registro con el que ambos anunciaron su compromiso matrimonial en agosto pasado.

Según consignó Página 7, a esto se sumaron otros antecedentes. Fany Mazuela comentó que compañeros de Andrade en un programa de CHV le habían contado que el empresario estuvo acompañándola en el estudio apenas una semana antes.

Sin embargo, durante el concierto que Luis Jara realizó el sábado pasado, la modelo habría asistido junto a su madre y sin la compañía de Yunge.

Pero la información más llamativa llegó desde un programa de Canal 13, que aseguró que la pareja habría terminado debido a problemas relacionados con los celos: “Para él eran insoportables los celos, me dicen que lo celaba por todo, entonces él decidió irse”, señalaron.

Además, se afirmó que Jorge Yunge habría abandonado el hogar que compartían hace aproximadamente 15 días, situación que habría desencadenado el término de la relación: “Camila Andrade devolvió el anillo a su novio porque él se fue de la casa antes”, agregaron.

Francisco Kaminski también habría terminado su relación

Pero Camila Andrade no sería la única que estaría atravesando un complejo momento sentimental. Su expareja, Francisco Kaminski, también enfrenta rumores de separación, esta vez con Stephanie Finney, una mujer de 37 años que hasta hace poco residía en Estados Unidos y trabaja en el área de marketing.

La información fue dada a conocer luego de que Martín González, primo de Finney, conversara con el portal Noticias y Espectáculo y entregara antecedentes sobre el distanciamiento familiar que habría provocado la relación de su prima con el animador.

“Lamentablemente, cuando en una pareja tratan de alejarte de la familia, aunque mi prima no lo quiera ver, es difícil”, comentó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando se refirió a un supuesto quiebre entre ambos y deslizó que Kaminski habría cometido algún error durante la relación.

“Yo te podría contar ahora, es que lo único que me importa es su tranquilidad, que mi prima esté bien, porque me llegó el rumor de que ya habrían terminado porque ya alguna embarradita se mandó este otro”, señaló González.

El comunicador también entregó otro antecedente que aumentó las sospechas: según su relato, durante el cumpleaños de Stephanie, Kaminski habría estado desaparecido.