17 nov. 2026 - 06:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo encabezado por Carabineros terminó con dos personas detenidas por tráfico de drogas y porte ilegal de armas en la comuna de Pudahuel, procedimiento que se originó luego de que vecinos del sector denunciaron que en una vivienda se realizaban constantes ventas de sustancias ilícitas.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho quedó al descubierto en un domicilio ubicado en calle Isla Hind, lugar hasta donde llegaron efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) vestidos de civil para vigilar la casa sin levantar sospechas y comprobar lo alertado por la comunidad.

El hallazgo al interior del departamento

Tras confirmar en terreno que en el lugar se concretaban transacciones de droga, los funcionarios ingresaron al departamento y sorprendieron a los responsables en plena actividad, encontrando más de un kilo y 300 gramos de marihuana lista para su distribución, además de dinero en efectivo y distintos artículos utilizados para pesar y dosificar la sustancia.

Junto con la droga, el personal policial incautó dos armas: una pistola y un fusil que se mantenían ocultos en la vivienda.

"Con un domicilio ubicado en la comuna de Pudahuel, en el cual se almacenaba y distribuía droga dosificada consistente en marihuana. Efectuando una diligencia de entrada y registro, se logra incautar más de un kilo trescientos gramos de marihuana en conjunto con dos armamentos prohibidos, uno tipo fusil y otro tipo pistola", detalló el teniente Joaquín Rodríguez, de la 55ª Comisaría.

Los detenidos pasarán a control de detención

En el procedimiento fueron arrestados un hombre de 23 años y una mujer de 29, ambos chilenos y mayores de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para enfrentar a la justicia por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.