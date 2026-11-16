16 nov. 2026 - 20:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una clínica estética clandestina fue clausurada por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana en la comuna de Las Condes, luego de que una fiscalización permitiera detectar que en el recinto se realizaban cirugías mayores sin contar con la autorización sanitaria correspondiente.

El procedimiento se originó tras denuncias recibidas a través de redes sociales y terminó con un hallazgo preocupante: los fiscalizadores encontraron a una paciente en medio de una intervención quirúrgica.

Encontraron a una paciente en plena cirugía

La fiscalización se realizó en el quinto piso de un edificio ubicado en el sector del Boulevard Kennedy. Allí, los funcionarios constataron que se efectuaban procedimientos de alta complejidad, como liposucciones y aumentos mamarios, pese a que el establecimiento no contaba con los permisos para realizarlos.

"Tenemos pacientes en un pabellón, que no es pabellón por lo demás, en una cirugía mayor, poniendo en riesgo la vida tanto de las personas como también de la población que aquí pudiese atenderse", explicó la seremi de Salud, Pía Venegas.

Respecto de la paciente que estaba siendo intervenida, el equipo de fiscalización dispuso su traslado a un centro asistencial para evaluar y monitorear su estado de salud.

Clínica no tenía autorización para realizar cirugías estéticas

De acuerdo con lo informado por la Seremi, el recinto contaba con una autorización sanitaria asociada a otro tipo de prestaciones, como salas de procedimientos para realizar endoscopías, pero no para efectuar cirugías estéticas.

La autoridad también advirtió posibles irregularidades relacionadas con el ejercicio ilegal de profesiones. Según explicó Venegas, entre las personas involucradas había quienes cumplían funciones de enfermería y técnicos en enfermería, además de quien administraba la anestesia, sin contar con la formación profesional o técnica necesaria para ese tipo de procedimientos.

"Este centro va a ser clausurado y vamos a ser tajantes como autoridad sanitaria de la Región Metropolitana; no vamos a permitir este tipo de procedimientos, no vamos a permitir que no se cumpla con la normativa vigente y se ponga en riesgo la vida de las personas", enfatizó la seremi.

Tras el operativo, el establecimiento quedó clausurado y las personas involucradas fueron detenidas por Carabineros. Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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