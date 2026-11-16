16 nov. 2026 - 19:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una falla generalizada en los sistemas de United Airlines afecta este lunes los vuelos de salida en Estados Unidos, pocos días después de que una suspensión nacional de despegues provocara cancelaciones y retrasos en distintas aerolíneas.

La compañía informó del incidente mediante una publicación en X, en la que aseguró que trabaja para que sus operaciones “vuelvan a funcionar lo antes posible”.

¿Qué vuelos están afectados por la falla de United Airlines?

La interrupción afecta las salidas, pero no los vuelos que ya están en curso ni los servicios de United Express, según precisó la propia aerolínea.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) también está al tanto de lo ocurrido. Así lo confirmó a CNN su portavoz, Hannah Walden, quien remitió las consultas sobre el incidente a United Airlines.

Hasta ahora, la compañía no ha informado qué provocó la falla ni cuánto tiempo tomará recuperar el funcionamiento de sus sistemas.

El problema ocurre días después de una suspensión de vuelos en Estados Unidos

La nueva interrupción se produce luego de que la FAA ordenara el viernes una inusual paralización de los despegues en todo el país.

La medida se levantó poco después de las 20:00 horas de Miami. Sin embargo, durante el fin de semana las aerolíneas todavía debían reorganizar aviones, tripulaciones y equipajes tras las numerosas cancelaciones y demoras que dejó la suspensión.

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