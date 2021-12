"Sentí que me desmayaba del dolor": Bailarín denuncia "bestial" ataque homofóbico de vecinos que le quebraron una pierna

Una brutal agresión sufrió un bailarín argentino por parte de sus vecinos, quienes le fracturaron su pierna durante un ataque homofóbico. El hecho ocurrió en la mañana del domingo 12 de diciembre, mientras el joven profesor llegaba a su hogar.

La golpiza se concretó después de varios años de amenazas y hostigamientos por parte de la familia victimaria, la que no soportaría la orientación sexual del artista lesionado.

¿Cómo fueron los hechos?

Según el relato de la víctima, identificado como Roberto Costilla, él estaba entrando a su domicilio cuando es interceptado por integrantes de la familia aledaña, quienes supuestamente lo estaban esperando para agredirlo.

"Me empezaron a golpear, me di vuelta para defenderme, pero sentí un golpe en la pierna que inmediatamente me la quebró y caí al piso”, dijo la víctima.

En medio de los golpes, Roberto pudo llamar a su familiares para que lo fueran a socorrer. Sin embargo, una vez que llegan, el padre e hijo del clan Urzagaste también les propinaron una golpiza a sus parientes.

"Yo sentía que me desmayaba del dolor, pero cuando levanté la mirada vi que estaban agrediendo a mis padres con palos”, expresó Roberto a TN.

Por la gravedad de las lesiones, incluida la fractura de una pierna, el joven maestro de danza no podrá trabajar hasta mediados de 2022: "Me arruinaron la pierna de una manera bestial y dolorosa. Me arruinan económicamente, porque me tengo que detener durante seis meses".

Una denuncia que ha esperado 17 años

Los Costilla y los Urzagaste han vivido uno al lado del otro durante casi dos décadas. En los últimos años, los primeros han sido constantemente atacados por los segundos; a tal punto llegaron los hostigamientos, que los afectados recurrieron a la justicia para terminar con las persecuciones.

De hecho, existe una denuncia contra los agresores que data de 2004, cuando fueron golpeados por primera vez: "Que sigan ocurriendo estas cosas es increíble. Estoy esperando que la policía y la justicia me ayuden, hace 17 años que hacemos denuncias", manifestó Roberto.

"Realmente no sabemos cuál es el motivo (de los ataques), buscamos una respuesta hace años y no la encontramos. Están muy pendientes de mi orientación sexual, eso es algo seguro. A mi madre la detestan y tampoco sabemos el porqué", agregó el profesor.

Con respecto al padre e hijo agresores, ambos fueron detenidos durante la tarde del lunes, en medio de una movilización que exigía justicia para el caso de Roberto.