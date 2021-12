"Una prueba de fortaleza": Savka Pollak preocupa tras anunciar que su hija menor debió ser operada

En medio de la felicidad por el retorno de su hijo Maximiliano desde el extranjero, Savka Pollak se encuentra enfrentando durante esta semana un difícil momento, debido a una fractura que sufrió su hija menor, Laura.

La periodista publicó en su cuenta de Instagram una foto de Laura, escribiendo en la descripción detalles de la lesión de su pequeña y los temores que tiene al respecto.

"Una prueba de fortaleza"

"Mi niña bella. Les voy a compartir algo doloroso, pero bueno, la vida es así. El aprendizaje va en cada experiencia, aunque nos enfrente a lugares que nos hacen sentir temor. La fractura de Laurita se desplazó y habrá que operarla esta tarde (lunes 13 de diciembre)", escribió.

Añadió que su retoña "no puede creerlo, ella está muy nerviosa. Obviamente no quiere pasar lo mismo otra vez. Agradezco que Maximiliano esté acá, porque realmente alivia no pasar tan sola por esto otra vez. Sé que saldrá todo bien, pero también es una prueba de fortaleza y contención importante que debo hacer".

"Esto produce mucha incertidumbre y algo de angustia que uno debe manejar para no transmitir a los chicos. Aquí ando tratando de armar un cuento bello", cerró, recibiendo cientos de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores frente a esta situación.

"Todo estará bien y nada mejor que todo el amor de mamá", "de corazón deseo lo mejor para Laurita y que esté recuperada", "fuerza de madre es todo lo que va a necesitar Laurita", "mucha fe y amor del bueno", se puede leer en la publicación.

Revisa el posteo

Un accidente doméstico en junio

Esta situación con su hija se remonta al jueves 24 de junio, cuando Savka Pollak preocupó a sus seguidores tras subir una publicación a su Instagram en donde informó que su hija menor, Laura, sufrió un accidente doméstico que la llevó a la clínica.

"Ayer estábamos preparándonos para comer y sentí un golpe, nada fuerte, era un salto desde un sillón bajo al suelo, pero el llanto fue diferente", partió contando Pollak, en un post donde su hija aparece recostada en la cama de un recinto médico.

Savka siguió contando que tras oír el golpe, fue a ver a su hija y se percató de que no era una simple caída que los niños suelen sufrir. "La miré y me di cuenta rápido de que algo andaba mal con su codo, estaba fuera de su lugar. Le amarramos un pañuelo para sostenerlo y partir a urgencia", añadió la expanelista de "SQP".

Una preocupación con asidero, puesto que al llegar a la clínica un profesional le señaló que "la cosa no era tan sencilla". Allí fue intervenida de urgencia, pero su recuperación no fue óptima; por lo mismo, esta semana tuvo que ser intervenida nuevamente.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos