16 nov. 2026 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco países de la Unión Europea, entre ellos Alemania y Dinamarca, anunciaron este lunes un proyecto para abrir en Ruanda el primer centro para migrantes expulsados de Europa.

Esta iniciativa, criticada por los defensores de los derechos humanos y por varios mandatarios europeos, fue presentada durante una conferencia de prensa en Viena.

Participan también en el plan Grecia, Austria y los Países Bajos, todos partidarios de una línea dura en materia de migración.

La propuesta

Hace meses que estos cinco países trabajan en la idea de enviar a centros fuera de Europa a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Y eligieron Ruanda para un primer proyecto piloto, cuya inauguración está prevista para 2027.

Este centro estará destinado a un centenar de migrantes, tanto hombres como mujeres, cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que hayan agotado todas las vías de recurso en uno de los cinco países europeos citados.

Los menores quedan excluidos del dispositivo.

"Si el retorno a su país de origen no es posible, en el futuro las personas sin derecho de residencia serán enviadas a un tercer país, como Ruanda", declaró el canciller austriaco, Christian Stocker, tras una reunión de ministros de los cinco países en Viena.

"Me complace que hoy hayamos logrado un cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria", añadió Stocker.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el proyecto como un "hito" en una conferencia de prensa y afirmó que busca enviar un "mensaje" de que "ya no se puede entrar ilegalmente a la Unión Europea y pensar que uno puede simplemente instalarse".

Por su parte, el ministro ruandés del Interior, Vincent Biruta, defendió desde Viena que su país "ofrecerá una segunda oportunidad a las personas que ya no tienen derecho a permanecer" en los países europeos.

Estos países se han negado a desvelar qué recibirá Ruanda en contrapartida. Cerca de un centenar de manifestantes se congregaron este lunes en Viena portando pancartas con lemas como

Críticas de España y Francia

La iniciativa fue ideada en colaboración con la Comisión Europea hace año y medio para incrementar de forma significativa las expulsiones de migrantes del territorio europeo.

De cara a la reunión, el portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, celebró los planes y señaló que la UE había estado "siguiendo de cerca los trabajos preparatorios de los cinco Estados miembros para este tipo de centro de retorno".

El razonamiento responde a una doble lógica: además de expulsar a quienes se les ha denegado el asilo, buscan disuadir a otros migrantes de intentar establecerse en el continente europeo.

Estos "centros de retorno" son fuertemente criticados por la izquierda y las ONG, que temen por el trato que puedan recibir los migrantes en estas instalaciones.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, un defensor de la inmigración en Europa, criticó este lunes el plan. "A eso ya no le veo ni futuro ni humanidad. No es la solución", declaró a la cadena Telecinco Sánchez.

El presidente francés, el centroderechista Emmanuel Macron, ya había criticado duramente la idea, al considerar que este tipo de instalaciones no son "ni eficaces" ni coherentes con los valores de la UE.

La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, afirmó que un plan de este tipo "debe cumplir con el derecho internacional en materia de derechos humanos" y señaló que está dispuesta a "brindar asesoría para garantizar que se respeten estas normas en cualquier acuerdo o proceso".

La elección de Ruanda también genera preocupación. La ONG Human Rights Watch hace hincapié en el historial bien documentado del país en materia de represión y detenciones arbitrarias.

¿Qué trato recibirán los migrantes allí? ¿Qué obtendrá Ruanda a cambio de este acuerdo? ¿Seguirá adelante el proyecto a pesar de las amenazas de acciones legales? Muchas preguntas siguen todavía en el aire.

Para disipar algunas de ellas, los cinco países europeos pretenden lanzar este centro a una escala muy reducida, explicó una fuente diplomática a la AFP.