Fundación Don Bosco inicia colecta nacional para ayudar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad: Así puedes cooperar

26 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Crecer en un entorno seguro y contar con adultos que acompañen el desarrollo son aspectos fundamentales durante la infancia. Sin embargo, miles de niños, niñas y adolescentes en Chile enfrentan situaciones de violencia y vulneraciones de derechos que dificultan su bienestar y sus oportunidades de futuro.

Según el Observatorio Niñez de Fundación Colunga, a partir de la encuesta Casen 2024, el 44% de los niños y niñas vive en barrios con violencia crítica. Además, registros del programa 24 Horas de Carabineros, citados por la Defensoría de la Niñez, indican que cerca de 160 mil menores han sufrido vulneraciones de derechos en los últimos cuatro años.

Frente a esta realidad, el lunes 26 de octubre comenzó la Colecta Nacional 2026 de Fundación Don Bosco, bajo el lema “Nadie puede perder la oportunidad de ser niño”. La campaña se extenderá hasta el 8 de noviembre y busca financiar el trabajo de la organización, que lleva 28 años desarrollando iniciativas de prevención y acompañamiento.

El impacto de prevenir y acompañar

El presidente de la fundación, Víctor Mora, advirtió sobre la importancia de priorizar a la niñez y adolescencia. “Detrás de cada cifra hay un niño esperando que alguien aparezca, un adolescente que intenta darle sentido a su vida”, señaló.

Los resultados de sus programas muestran avances concretos. Durante 2025, un total de 595 personas egresaron exitosamente de las iniciativas de la institución y el 84,9% logró avances significativos.

Uno de esos casos es el de Ihan, quien creció en el Patio Don Bosco de La Florida y actualmente estudia Arquitectura, reflejando cómo el acompañamiento puede abrir nuevas oportunidades.

Sergio Mercado, director ejecutivo de la fundación, explicó que los Patios Don Bosco se financian completamente con aportes privados. Por ello, cada contribución permite sostener espacios seguros y fortalecer el vínculo con adultos que acompañan a niños y jóvenes.

Cómo colaborar con la campaña

Quienes quieran apoyar esta iniciativa pueden realizar sus donaciones hasta el domingo 8 de noviembre a través del sitio web oficial de Fundación Don Bosco, en fundaciondonbosco.cl.

Los recursos permitirán dar continuidad a programas de prevención y acompañamiento dirigidos a niños, niñas y adolescentes que necesitan apoyo para desarrollar sus proyectos de vida.